日韓新冠肺炎確診數狂飆　陳時中列「提升旅遊疫情建議」條件

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

韓國新冠肺炎（COVID-19）確診人數狂飆，至今（21）日已有156例確診，指揮中心20日才提升旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），提醒民眾到當地旅遊，應遵守一般預防措施。被問到是否會提升旅遊疫情建議？提升標準為何？指揮官陳時中表示，一個是社區感染、一個是疫情分佈，符合越多、越廣泛的就會列入，如果時機確定，一定會發布。

中央流行疫情指揮中心20日表示，韓國近期新冠肺炎病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地或疑似當地感染，其中6例感染源不明，並已出現多起群聚事件，考量台灣與該國往來密切，即日起提升該國旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），提醒民眾遵守當地一般預防措施。

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新冠肺炎疫情爆發後，指揮中心已先於2月11日提升中國大陸、香港與澳門的旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），提醒民眾避免至當地進行所有非必要旅遊；新加坡也在2月11日同步提升至第二級警示（Alert），對當地採取加強防護措施。

目前維持在第一級注意（Watch）的國家，則有日本、韓國與泰國。不過，隨著日韓確診人數攀升，陳時中上午也在立法院表示，很快就會提升日、韓到第二級警示（Alert）。