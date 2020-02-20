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「國土計畫法」修正列立院優先法案　8縣市完成實質空間審查　　　

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▲▼行政院會會後記者會。（圖／翻攝自行政院臉書）

▲行政院會會後記者會。（圖／翻攝自行政院臉書）

記者張乃文／台北報導

行政院會20日會後記者會中，內政部報告「國土計畫法」修正案，內政部次長花敬群表示，目前國土計畫進入實質空間規畫的部分，不過也已經有8縣市完成審查、4縣市送至內政部，其他的縣市也會進行輔導溝通。

內政部指出，「國土計畫法」攸關國土永續發展及土地使用秩序，這次修法具有優先立法的重要性及必要性，也已列為本會期立法院的優先法案。

行政院21日拍板通過「全國國土計畫」，國土計畫是主管土地使用及空間發展的最上位法定空間計畫，基於政策穩定性考量，現行「國土計畫法」規定，各級國土計畫除每10年或每5年應辦理1次的通盤檢討作業外，僅有特殊例外情況，包含面臨重大事變遭受損壞等情況下，始得辦理計畫變更作業。

對此，內政部也強調，考量到直轄市、縣（市）國土計畫是地方實質空間發展計畫，且國土功能分區的劃設影響土地使用實質管制界線及管制內容，攸關人民財產權益，內政部會視實際規劃需要，另行指定直轄市、縣（市）國土計畫及直轄市、縣（市）國土功能分區圖於一定期限內完成。

內政部解釋，因國土計畫進入到實質空間規劃，內容較為複雜，目前有8個縣市完成審查、4縣市送到內政部、4個預計2月下旬送至內政部，一年時間內要完成，會再跟其餘縣市進行輔導溝通，修正條文也將自公布日施行。

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