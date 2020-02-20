病毒經郵輪派對、自助吧擴散…日研究：鑽石公主號船員隔離不確實

▲ 鑽石公主號郵輪上檢測為陰性的乘客昨起陸續下船。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

鑽石公主號郵輪截至今（20日）早累計已有621人確診感染新冠肺炎（COVID-19），其中2人稍早宣告不治，其餘病毒檢測呈陰性的乘客自19日起陸續下船。針對船上發生的集體感染事件，日本國立感染症研究所19日發表分析結果指出，病毒可能是透過郵輪上的活動擴散，且部分船員隔離措施不夠徹底。

日本國立感染症研究所19日指出，許多乘客早在當局5日要求他們不得步出房間以前就已經感染，此後疫情也持續蔓延，很可能是經由此前的郵輪活動等擴散；且10日起出現類似狀況的船組員漸增，是因為部分船組員在當局要求船上人員隔離後仍持續平常的業務。

該研究所針對截至18日為止病毒檢測結果為陽性的531人進行研究，其中有466名乘客及65名船組員，多達255人沒有症狀。已經掌握發病日期的184個個案中，33人在隔離措施開始的5日前就出現症狀。考慮到病毒潛伏期，可見5日以前疫情早已在船上擴散。

數據指出，6日至9日間發病的89人中有79名乘客及10名船組員。接著在10日至15日間，有30名船組員及32名乘客發病。可見在10日以後發病的船組員數量增幅相當大，幾乎追平發病的乘客人數。分析認為，船組員感染擴大的原因可能是隔離不夠徹底，且與確診者同房的乘客發病狀況也增加。

岩手醫科大學教授櫻井滋推測，病毒最初是透過郵輪上的派對、自助餐廳等乘客間的交流傳播，接著又透過船組員為乘客提供服務時擴散。也有專家認為，目前病例數量有限，且無症狀的船上人員也可能未來才發病，目前無法判斷5日開始的隔離措施是否的確讓感染減少。

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