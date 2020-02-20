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新冠肺炎隔離不能跟SARS一樣！　最新研究警告：病毒恐流感化

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲中國科學家從18名病患鼻喉中採集檢體，進行研究。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著新冠肺炎無症狀確診病例出現，中國一項新刊登的研究指出，同為病毒感染者，無論病徵是否出現，體內的病毒含量很可能差不了多少。鑽石公主號上一對美國夫妻均是無症狀患者，雖沒有任何身體不適，但仍有傳染能力，也加強了該項研究的結果。

CNN報導，中國科學家的研究在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）看出，詳細列舉研究如何針對對象的體內病毒含量進行監控。研究對象共18名患者，9男9女均來自廣東珠海，年齡範圍26歲至76歲，專家用棉花棒從他們的鼻腔及喉嚨採集組織檢體各72份，用作病毒含量等分析。

分析指出有明顯症狀的患者，立刻就被驗出高病毒含量，而且鼻腔內的含量高於喉嚨；至於受驗者中唯一一位無症狀的患者，病毒含量近似於明顯症狀者，代表傳播潛力可能相當於輕症患者。

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新冠肺炎傳染力高，患者感染初期可能就具有傳播能力。（圖／路透社）

文中寫道，研究結果和醫院報告出現一致性，患者有可能在感染初期就具有傳播病毒的能力，而新型冠狀病毒的防疫和隔離方式，並不能和2003年的SARS一樣，需針對病毒的特性量身打造防疫措施。

研究也指出，新冠病毒在發生「病毒洩出」（viral shedding，經由分泌或排出的方式散播）時，比起SARS更像流感。各國官方現在面對新冠肺炎的態度，也不像疫情當初爆發時的緊張，風向也開始偏往「病毒流感化」處理。

目前全球共有至少7.5萬名新冠肺炎確診病患，超過2000人死亡，其中中國佔超過7.2萬名確診病患，至少2000死。

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