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親子

隔離是什麼感覺？　得大葉肺炎的她：為健康做的美好防護

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供））

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

隨著武漢肺炎來勢洶洶，許多返台的民眾都得自主隔離，但可能是標題太聳動，搞得民眾有一種「隔離就完了」的莫名想法，各位～隔離不是撲殺！它是一種保護自己與別人的方式，我去年11月因感冒引發大葉性肺炎（不是武漢肺炎），在家自主休養7天，在這邊要來跟大家分享：隔離，到底是什麼滋味呢？

當媽媽以後，其實對隔離並不陌生，孩子得到流感、腸病毒，雖然沒有法律強制，但依照倫理、道德、同理心，都得在家待7天，不過從忙進忙出的照顧者，變成與世隔絕的患病者，其感受是大大不同的，尤其是不能親自照顧小孩，更是讓媽媽有股難忍的失落感！

去年（2019年）11月，我跟女兒DAHLIA在超商吃飯，一位要去ATM領錢的小姐從後頭走過，她雖然已經病到淅瀝呼嚕，但沒有戴口罩防範傳染，逕自在我身後大打噴嚏、咳嗽，我從小氣喘，這種呼吸道疾病，我幾乎無力招架，馬上就覺得喉嚨癢癢，回家趕緊抓了成藥吞服。

第二天，我開始暈眩，整個人輕飄飄的，有點沒力，送孩子上學以後，我已經無力工作，在家睡了大半天，傍晚戴上口罩去接女兒回來，嚴肅向她聲明：「媽媽人很不舒服，妳要乖一點！」

那晚我們特別早睡，但，約莫凌晨2點，我整個人突然有種喘不過氣的感覺，伴隨強烈畏寒又發抖，除了趕快拿氣喘噴劑來用以外，猜想自己要發高燒了，但昨天吃的藥已經壓不下去，就再拿別種藥來吃，大約抖了1小時，換過2種噴劑，才把枕頭墊高入睡。

隔日早晨，我光在家就覺得好喘，喉嚨整個腫起來，咳起來說是劇痛也不為過，我家離幼稚園走路3分鐘不到，但我走了超過10分鐘，好不容易把DAHLIA送到學校，我回家咳出血塊，不是痰中帶血絲喔，是血塊！心想完蛋了，馬上把東西收一收，坐車去醫院看胸腔內科，醫師看我喘到無法走路，趕緊安排照X光。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

豈料，醫師看到X光片後，立馬正色說：「不行，不行，妳這個要住院，今天我所有病人裡面妳最嚴重，妳整個右肺都白了！」單親無後援的我，腦子當下只有一個想法：「那DAHLIA怎麼辦？」只好硬著頭皮跟醫師表示，自己現在不能馬上住院，因為女兒在學校，而我們家只有我跟她，我必須回去安置才能來。

「妳這個不能輕忽，不要拿命開玩笑！」醫師勸說好久，我只能老實跟他說，自己是因為受暴離開原生家庭，小孩的爸爸也不關心孩子，家裡真的沒人可以接手，醫師像是決定了什麼，開了劑量很重的2種抗生素，嚴肅叮嚀我：「先回去吃3天，妳把小孩先托給人家，躺床上什麼都不要做，3天後妳一定要回診，萬一情況變差，也要馬上回來，這人命關天，妳一定要記得我說的。」

回家後，我趕緊跟保母解釋這個情況，問她能不能照顧DAHLIA幾天，還好她願意幫忙，便拎著行李，接剛下課、還搞不清楚狀況的小DA過去，接著就是把自己隔離起來的生活了。

記得當時身體好虛弱，連慢慢走都喘到快往生，咳嗽得先大力壓住自己的肺部，否則一咳起來，簡直痛到生不如死，我預備按照醫囑，盡量躺床休養，於是在送DAHLIA去保母家的回程，我去超商買了好多鹹、甜麵包，打算靠它們度過這幾天。

自從DAHLIA出生以後，就不停忙碌打拼的我，難得有了完整的休息時間，原本以為自己可以很享受這恣意放空的小確幸，但我錯了，我還是暗自掛心這孩子的狀況，為了使她心甘情願待在保母那，讓媽媽好好休息，我們對她說媽媽已經住院：「不得已才把妳托在別人家！」免得她有被遺棄的感覺。

晚上我和她通話，她問：「媽媽，妳在哪裡？在醫院嗎？」我：「對啊（汗），妳怎麼聽起來很開心的樣子？」DA回：「妳才開心咧！」她知道我老受不了她聒噪，接著她又問：「媽媽，妳吃什麼？有吃餐嗎？」我稍顯心虛地準備回應時，她插了句話：「媽媽，妳記得把肉鬆帶回來給我！」雖然當下有種媽不如肉鬆的感覺，不過孩子就是孩子呀。

藥效到了第三天，我慢慢恢復體力，帶著行李回診、準備住院，卻碰上醫院滿床的窘況，於是又得拿藥回家閉關，或許媽媽真的勞碌命吧，面對孩子不在家的孤寂感，我體內的鬧鐘又提醒著：「什麼時間幹什麼事！」雖然頭暈到無法好好寫文章，但還是可以收拾收拾，做些荒廢許久的家事，也算是種清清腦袋的斷捨離。

隔離進入第四天，家裡沒有東西吃了，我勉強戴著口罩去樓下領外送，只見多日不出門，一出街就覺得恍如隔世，因為體力還是很弱，腳下好像踩著軟綿綿的床那樣不穩固，很怕自己撐不住暈倒，拿了餐就趕緊回家。

晚上老師打來，說女兒最近心情很差，在學校莫名其妙就暴怒、跟同學吵架，知道她想媽媽卻不表露出來，提醒我這次接她回家要好好修復關係。

第五天，因為保母另有行程，住附近的前同事Angela自願幫忙帶一個晚上，她跟DAHLIA認識快5年，感情特別好，對DA來說，前同事家有5個姊姊陪她玩，又有無限量水果供應，根本像去度假那般愉快～

第七天，早上由保母送到學校，傍晚我去接孩子，女兒一見到我就開心地笑了，穿好鞋子便抱住我，猛親我的手不肯放開，我問了一句：「妳是不是很想媽媽？」孩子還來不及回答就哭了，事後也確實花了一段日子，來修補她的不安定感，畢竟從小到大，她沒有離開我這麼久過。

醫師說我很幸運，這種大葉型肺炎有致命危險，部分患者就算住院，也不見得能敵過死神召喚，雖然，醫師未禁止我出門，這發自保護自己與他人的隔離休養模式，也離武漢肺炎的標準還有些距離，但在這幾天，我彷彿是提早體驗孩子獨立的空巢期，也更珍惜自己的健康。

「隔離不是撲殺！」我明白很多人是靜不住的，但為了避免疫情擴大，真的要請這些高危險群好好待在家裡，在家就算不休息，也可以好好整理環境，讓自己的身心同時斷捨離，隔離真的不可怕，而是我們對健康未來做的美好防護。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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