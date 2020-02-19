卓榮泰：期盼中國盡快控制疫情　勿操弄政治、軍機威嚇台灣

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰19日於中常會表示，民進黨期盼中國政府能儘速控制源自武漢的新冠肺炎疫情，以維護健康安全的環境，保障人民生命與經濟發展，他也提醒，不要再操弄政治，以軍機威嚇台灣，或阻撓參與國際防疫會議。

卓榮泰在會中指出，武漢肺炎從爆發、蔓延到失控，迅速暴露了中國極權體制的治理危機，在在讓官僚怠政、隱匿疫情、維穩優先的問題，攤在全球各國的注目之下。

他認為，這種建立在一黨專政獨裁、極權社會控制的中國模式，絕非人民之福，更永遠不會是堅持民主自由、人權法治的國家所能接受。

卓榮泰表示，因應公共衛生危機，尤其是傳染病的疫情，資訊公開及透明是重要的關鍵，這是民主自由體制的優勢，也是團結國人共同防疫不可或缺的機制。

他提醒，應以防疫及人道優先精神，迅速、務實調整相關作法，才能早日讓疫情獲得控制，勿再操弄政治、以軍機威嚇台灣或阻撓台灣參加國際防疫的會議。

民進黨的立場上，卓榮泰表示有三點：第一，衷心期盼中國政府能儘速控制武漢疫情，維護健康安全的環境，保障人民生命與經濟發展；第二，政府在有效掌控疫情、國內防疫物資無虞及國民健康獲得保障的前提下，有能力也會積極對其他國家人民，進行更多關懷與協助。

最後，卓榮泰表示，防疫等同作戰，全球防疫更不能出現任何缺口，台灣不能被拒絕於WHO體系之外，日前已經有許多國際友邦及友人，紛紛為台灣發聲。

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