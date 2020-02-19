宜蘭人才懂「咕咕」羞炸！　一張圖引爆動　網為美食吵翻：不能曝光啊

▲不少遊客必訪羅東夜市！（示意圖／記者游芳男攝）

網搜小組／劉維榛報導

臉書粉專《Hi宜蘭》最近貼出一張「宜蘭人的宗教戰爭」表格，引發在地人朝聖，紛紛圈選心目中的必吃名店、日常生活習慣，其中「咕咕」說法傳言只有宜蘭人聽得懂，真相一出讓人害羞。

表格一目了然，包括超市、電影院、夜市、肉羹店、早餐、奶凍捲、KTV、童玩節等。「宜蘭人戰起來」粉專小編笑虧，在製表的時候，倒底哪一間店才是正宗、哪一種說法才是正港宜蘭人，就已讓同事們起內鬨。

請繼續往下閱讀...

而底下答案也不一致，每個人都有自己一套信仰，不過超市幾乎都是去喜互惠採買、羅東人絕對不會稱自己是宜蘭人，讓人會心一笑。以美食來說，口味各有千秋，有網友偷偷爆料，「太祖魷魚羹、東一日新、流動夜市、米粉羹+臭豆腐，這才是宜蘭阿」、「宜蘭還有很多小吃店不能曝光阿！在地人知道就好」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友答案大不同！（圖／翻攝臉書Hi宜蘭）

最後小編還加碼一到問題，只有宜蘭人懂得「咕咕之謎」？眾多網友噗哧一笑回應，「咕咕代表男生的小鳥～代號稱為咕咕」、「從小就知道咕咕是什麼，長大去外縣市讀書才知道那是宜蘭專用語」、「我都跟我兒子說咕咕要顧好，不然會飛走」、「簡答題要注意發音：ㄍㄨ（一聲）ㄍㄨ（四聲）」、「小雞不是都咕咕叫」。

►生火了！連我媽都用到發光