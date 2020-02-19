開學備戰新冠肺炎！教育部：4000所高中以下學校、幼兒園23日前完成消毒

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

面對新冠肺炎（COVID-19），全各級學校開學日延後至25日之後，中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，各級學校必須在開學前三天完成消毒，特別是全國4,000所高中(含)以下學校及公立幼兒園於2月23日前全數消毒完畢。

指揮中心表示，環保署將與教育部合作，由各地方環保局負責全國4,000所高中(含)以下學校及公立幼兒園周邊之公共環境，及寒假期間開放使用之公共空間設施消毒作業，包括川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，預計將於2月23日前全數消毒完畢，後續再由學校接手校園教室內部空間整潔工作。

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另外提醒學校及幼兒園，開學前除配合室外消毒外，校內上課空間及學校自備學生交通車均應落實自主清潔及消毒管理。室內空間消毒應加強經常接觸之門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域消毒。

交通車消毒比照交通部標準，及依「嚴重特殊傳染性肺炎」因應指引：大眾運輸」之規定，就學生接觸之車內座椅、扶手、拉環等處，於出車前、收班後確實清潔消毒，以維護學生健康。至於大專院校，則由教育部督導各校委託合格清潔業者對校園消毒，同樣也是在開學前完成。

指揮中心呼籲，除了學校等公共場所的清潔消毒外，提醒民眾也應落實肥皂勤洗手、保持住家通風，並定期清潔家戶內外環境，以維護自己與家人健康。