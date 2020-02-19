「病毒有兩條路走」　前衛福部長：一旦新冠肺炎流感化，輕症到診所看

▲林奏延說，新冠病毒有兩條路，一個就往SARS走，第二個往流感走。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部前部長林奏延擔心未來新冠肺炎（COVID-19）可能會「流感化」，也就是新冠病毒會跟人類共存，能高傳播但低致死。因此他建議，應實施輕重症分流，輕症可到一般診所治療，重症再到大醫院。但如此一來，診所的看診動線、設備等等不如醫學中心，會不會無法負荷？許多診所醫師表示這不難，相信診所都有這個能力。

中央流行疫情指揮中心18日表示，截至下午4時，國內新增28例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1897名個案，含22名確診、1795名排除，其餘隔離檢驗中（44名初驗陰性、其餘待檢驗）；22名確診個案中，1名死亡，2名出院，其餘19名個案病況穩定，持續住院隔離。

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林奏延接受《東森新聞》訪問談到新冠病毒，「這個病毒有兩條路走，一個就往SARS這條路來走，第二個就往流感來走，就變成流感化一樣。」

▼林奏延認為，一旦新冠肺炎流感化，輕症都可以在診所看。（圖／東森新聞）

新冠肺炎有沒有可能流感化和人類共存？如果真的發生了，林奏延提出讓重症、輕症分流，「怎麼樣分流？到底要不要設一個檢疫所先做篩檢分成輕症，以後輕症都可以在診所看，或者是在家治療就可以，重症才往醫院送。」

不過，對於診所端來說，如果接收輕症病患，診所內部該怎麼讓輕症者和其他病患分流，包含看診動線，甚至小診所診間只有一間，以及防護設備等等，會不會成為負擔？

對此，耳鼻喉科醫師王祥冠表示，「我想應該不會太困難，比如說我們需要的防護的措施，或者整個醫院不夠了，需要多少比率的診所，多少診所的量的配合，基本上都可以討論去做。」

▲▼診所若接受輕症患者，王祥冠認為不會太困難。（圖／東森新聞）

醫師認為，如果未來新冠病毒變流行，變相已經不把防疫工作作為優先，而是著重在治療，就得趕緊研發出像流感快篩試紙，診所才有能力判斷病人的狀況，而到診所的民眾也不要恐慌。

小兒科醫師車參薇指出，以後如果說確診輕症來到基層，「我們相信我們是有這個能力能控制的，因為第一個我們平常就該做好院內的感染管控，好比說我們醫院有非常流通的空氣，我們也會做好室內的整潔，最重要是消毒。」

密閉診間擺出風扇，空氣清淨機幫助通風，加上看病民眾都有自覺戴上口罩就不必驚慌。診所也強調，醫護體系平常就得面對無數未知的病毒，一旦政府宣布新的分流政策，也會盡力配合挺過難關。

▼診所若接受輕症患者，王祥冠認為不會太困難。（圖／東森新聞）

▼車參薇指出，以後如果說確診輕症來到基層，相信他們是有能力控制。（圖／東森新聞）