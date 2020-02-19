嘖嘖夯物「御神罩」被爆沒送驗！號稱防病毒1罩抵7罩　涉嫌違反《藥師法》

▲御神罩主打能水洗、重複利用，1個能抵7個，許多消費者解囊贊助，最終卻無法拿到商品。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎於15日出現台灣首起死亡案例，民眾恐慌大幅提升，這股不安也顯示在募資平台上。衛風科技公司推出「Goddian Mask 御神罩」，去年12月放上嘖嘖集資平台，在這波疫情升溫時獲得大量迴響，不到2個月就獲得251萬元贊助，是預期目標的2倍多，而其中4分之1金額是在疫情升溫後湧入。

該產品主打可過濾病毒和超細懸浮微粒，並主張能水洗、效果持久，原定於上月底出貨，許多人在口罩之亂中未預先準備，耐心等待御神罩到來，結果其專案團隊卻在1月底宣告，「工廠產線要配合政府生產其他口罩而無法如期出貨」。

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御神罩也被踢爆．產品未通過CNS國家檢測，非醫療口罩卻宣稱能防止病毒，已明顯違反《藥師法》規定，面對憤怒的顧客，衛風公司在本月13日時宣告取消專案、退還款項，但對贊助者的傷害已經造成，也讓公司形象大受影響。

醫師陳偉寶建議，一般民眾搭捷運、買菜等日常生活，配戴的口罩沒達到醫療級標準也不要緊，買不到口罩時，能用曬太陽、烘碗機、紫外線等方式乾燥口沫，「在萬不得已下可以重複使用口罩」。他也提醒，進出醫院或口罩出現破損就一定要丟棄換新。

▲嘖嘖集資平台上的「御神罩」，號稱能過濾病毒，卻被發現沒有通過國家檢測。（圖／翻攝畫面）

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