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迎接下一波台商返台⋯陳時中：我們準備好了！靜待協商完畢

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▲▼首批武漢包機回台台商安置最後一日，林口檢疫處所。（圖／記者宋良義攝）

▲首批武漢包機回台台商今日出關。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

首批從武漢包機回台的247名台商，除了1名確診案例，其餘均在今日完成14天的隔離，今早已陸續從烏來、林口、台中等地的隔離場所離開。針對第二批台商包機回台時間與做法，中央流行疫情指揮中心表示，我國檢疫人員已準備好了，只等待我方與陸方協商完畢。

由於首批包機回台的台商完成隔離，因此空出隔離場所，至於指揮中心是否執行下一批包機任務，指揮中心指揮官陳時中表示，下一班返台包機要靜待我方與陸方協商，我國就是做好醫療、相關檢疫人員準備，目前都已準備完畢，隨時可以出發。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測，並已於今日解除隔離，指揮中心已向其宣導，返家後仍需進行自主健康管理。

指揮中心提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲武漢台商返台解除隔離，致上感謝信。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商返台解除隔離，致上感謝信。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商返台解除隔離，致上感謝信。（圖／記者林敬旻攝）

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