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「台鐵、高鐵、小火車」都能搭！台鐵推鐵道旅遊　砸20億修復舊山線

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▲▼台鐵執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」。（圖／台鐵提供）

▲台鐵執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為帶動南苗栗及北台中舊山線廊帶觀光發展，將投入20億元硬體修復經費執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」，預計2024年完工，屆時將可打造全台首條多元運具觀光路線，除可搭乘台鐵火車外，同時還可搭高鐵、集集小火車、騎腳踏車等，進一步整合中台灣旅遊景點。

請繼續往下閱讀...

台鐵局指出，舊山線自1998年停駛，由於該路線具有具豐富山林自然景觀及鐵道史蹟，台中市政府2016年向交通部申請經費補助，啟動舊山線復駛可行性研究規劃，經研議後交通部於去年提出「美麗舊山線 浪漫台三線」構想，整合周邊景點，發展中台灣鐵道觀光。

▲▼台鐵執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」。（圖／台鐵提供）

▲台鐵整合中台灣觀光資源。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，將投入20億元硬體修復經費執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」，預計2024年完工，屆時舊山線將可展露新風貌，成為我國第一條多元運具觀光路線。

台鐵局表示，為串聯三義到后里，需進行相關修復工程，包含后里端復軌連接后里站、沿線消除六處平交道，並優先修復內社川鐵橋、七號隧道及大安溪鐵橋，相關計畫正由台鐵局彙整中。

台鐵局指出，未來舊山線全線多元運具復駛，將可結合文化、觀光、地方產業特色，除帶動三義至后里沿線觀光與文化產業蓬勃發展外，並結合浪漫台三線、苗栗火車頭館、后豐鐵馬道、彰化扇形車庫、高鐵彰化站、集集支線及日月潭風景區等觀光資源，全面拓展中台灣旅遊市場及活絡觀光產業。

▲▼台鐵執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵執行「舊山線多元運具活化再利用計畫」。（圖／台鐵提供）

▲鐵道旅遊正夯。（圖／台鐵提供）

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