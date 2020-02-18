駐日副代表蔡明耀已加鑽石公主號Line群組　包機回台再等2天

▲鑽石公主號。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對鑽石公主號上台灣乘客包機回國的議題，外交部18日表示，駐日代表處同仁已經加入船客的Line群組，同時也持續與日方交涉。對此，駐日代表處副代表蔡明耀已在群組中向22位國人表示，由於目前仍有2位國人尚未完成檢疫，因此原訂19日的包機必須延後2至3天。

外交部發言人歐江安表示，目前已充分掌握、轉達台籍船客的需求，並且提供必要的協助，而駐日代表處的同仁也已經加入船客的Line群組中。

同時，歐江安表示，駐日代表處也針對包機的問題，持續與日方積極交涉中，還有許多技術細節待進一步確認，基於雙邊互信與外交慣例，尚待台日雙方皆認為適當的時機再對外說明。

歐江安表示，在疫情控制上，強調中央流行疫情指揮中心是全國唯一決策及統籌單位，外交部會全力配合並尊重指揮中心專業判斷與指揮。

至於位於鑽石公主號船客的Line群組中，蔡明耀也已經在群組中發言指出，政府已經與日本交涉，希望能早日接回，不過目前配合日本防疫措施，確保大家與更多人的健康安全，「政府決定派包機接回大家。但目前仍有2位國人尚未完成篩檢，因此原訂19日的包機不得不延後2至3天。一旦確定日期即通知大家準備。」

▲鑽石公主號郵輪台灣民眾包機確定延後。（點圖可放大／受訪者提供）

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