武漢包機台商246人過關「解除隔離」！　明天可離開檢疫所返家

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，截至17日，台灣確診22名案例，其中有1名死亡。針對首批武漢包機返台台商，中央流行疫情指揮中心表示，除了1位確診案例還在醫院，246位在檢疫所的人員今晚量體溫都沒有發燒，也沒有其他症狀，預計明天（18）日解除隔離，會陸續安排讓他們離開檢疫所。

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▲醫福會執行長王必勝表示，首批武漢返台商246位明天可解除隔離返家。（圖／記者莊喬迪攝）

醫福會執行長王必勝表示， 首批武漢返台台商共有247位，其中一位確診還在醫院，246位都在檢疫所，今晚有針對在隔離所的人員量體溫，全員都沒有發燒，也沒有其他症狀，預計18日會解除隔離，陸續安排離開檢疫所。

王必勝說，這些台商在離開前，會再量體溫，也會要求他們戴上口罩，會告訴他們到家前都不要把口罩拿下來，另外，指揮中心也希望台商們返家後，繼續做自主健康管理，盡量不要出入人多地方，若不得已要出門也要戴口罩，有症狀或有不舒服要立即回報就醫，並告知病史。

至於246人怎麼離開檢疫所，王必勝說，交通方式有2種，其中有些是家人會親自去接回；如果沒有的話，指揮中心會用遊覽車把他們載到定點解散。

▲首批武漢台商包機在2/3深夜抵台，送到隔離檢疫所後，1名台商不幸確診。