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精液保險套塞9歲兒菊花　ㄎㄧㄤ父瞎扯「治蛇毒」...大兒子寫聯絡簿求救

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲阿牛日前將含有自己精液的保險套塞入9歲小兒子肛門內，聲稱是在替他治病。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台南報導

人父阿牛（化名）日前單獨與2兒在家，見家裡有蛇便通知消防隊來抓，抓蛇任務結束後，阿牛因吸毒精神恍惚，竟拿起家裡含有自己精液的保險套插入9歲小兒子的肛門，並對大兒子說，「人的精液可以治蛇毒」，要大兒子也一起參與治毒儀式，大兒子嚇的趕緊向老師求救，全案曝光。法院審理完依犯加重強制性交罪，判阿牛有期徒刑4年。

2016年8月28日晚上消防隊來到阿牛家中抓蛇，等蛇被消防隊抓走後，因吸毒精神恍惚的阿牛竟在房間拿出含有自己精液的保險套，插入9歲患有輕度智能障礙小兒子的肛門，誆稱「人的精液可以治蛇毒」。隨後阿牛還與小兒子全身脫光走到大兒子房門，開門向大兒子說，「我已跟弟弟完成儀式，你要不要試試？」

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲哥哥見爸爸行徑怪異，嚇的趕緊把門關上，並把所有事情寫在聯絡簿上向老師求救。（圖／取自免費圖庫123RF）

大兒子見爸爸行徑怪異，嚇的趕緊把門關上，並把所有事情寫在當天聯絡簿的日記中向老師求救，他表示，爸爸所進行的儀式很噁心，深怕弟弟可能已被強姦。

阿牛在羈押庭時供稱，此舉是在跟小兒子玩，並表示自己暑假都會在家陪兒子看A片，但擔心兒子以後會有同性戀傾向，基於希望兒子對於性知識都能夠全面暸解，所以才會透過這種方式讓小孩體驗。

檢方偵訊時，阿牛改口稱當天是因小兒子發燒便秘，才會把精液當成浣腸劑塞進兒子肛門，但一審準備時他又換說詞，表示因覺得精液可以治療兒子的精神疾病，才會做出此行為。對此，法官覺得阿牛前後說詞不一，認為這些應該都是他的卸責之詞，因此全不採信。

法院審理時，法官認為阿牛竟對心智年齡5歲至7歲間、無行為能力的兒子做出如此噁行，所為實在不應該，認定阿牛性侵行為已違反小兒子意願，最後依加重強制性交罪判阿牛有期徒刑4年。

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