美軍「匕首旅」首赴朝鮮半島　預計3月與南韓聯合軍演

▲美軍匕首旅首度輪調南韓。（圖／取自美國第8軍團臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

暱稱「匕首旅」的陸軍「第1步兵師第2裝甲旅」已經著手進行新一輪的輪調任務，這也是「匕首旅」首次駐守朝鮮半島，部分戰甲車輛已運抵南韓光陽港，再由鐵路運輸送至駐地，最快3月就會展開與南韓的聯合軍演。

根據美國《星條旗報》（Stars and Stripes），美國陸軍自2015年實施現行輪調制度以來，裝甲旅級戰鬥部隊的第8次輪調部署，每次輪調為期9個月，9個月後將再回到原駐地德州胡德堡基地（Fort Hood），匕首旅駐韓期間將接受駐韓美軍第八軍團指揮。

「匕首旅」這次輪調，將會從原駐地攜帶自己的裝甲車輛過去執行任務，並非使用部署在朝鮮半島的預置戰甲車裝備，輪調期結束後也會將自身與部分老舊裝備運回美國本土，以「確保該旅人員對自身車輛裝備的熟悉程度」。美陸軍強調，陸軍後勤能量足以應付包括輪調、汰舊換新等需求，能同時兼顧現代化發展與戰備維持。

《青年日報》分析指出，由於當前朝鮮半島情勢趨緩，美韓以多場小規模聯演取代過去的單一大規模聯演，也讓美軍選擇以輪調部署裝備運輸方式，驗證地面兵力的運輸動員能量。

「匕首旅」是美國陸軍歷史最為悠久的單位之一，最初可追溯至1917年一戰期間，而後曾參與二次大戰、越戰、1991年波灣戰爭、東南歐維和行動、第二次伊拉克戰爭等。

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