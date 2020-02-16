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新冠肺炎確診20例、1死亡！累計通報1834人、128人還在居家隔離

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）今（16）日確診2例社區感染，目前累計20名，其中1名死亡，2名出院。中央流行疫情指揮中心指出，截至今日下午4時國內新增53例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,834名個案，含20名確診、1,746名排除，餘隔離檢驗中（40名初驗陰性、其餘待檢驗）。

指揮中心指揮官陳時中指出，20名確診個案中，1名死亡，2名出院，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離，今日新增2名個案，目前已匡列79名接觸者，持續匡列中，其餘確診個案接觸者尚有128人持續居家隔離，其中10人有症狀已通報（9人二採陰性、1人檢驗中）。另2/3自武漢返台的台商團，4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測。

請繼續往下閱讀...

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至今日下午中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診68,502例新冠肺炎感染個案，較昨日新增2,011例，其中11,272例重症，1,665例死亡（以湖北省1,596例為多）；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

除台灣之外，國際間累計740例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）355例、新加坡72例、香港56例、日本43例及泰國34例為多；病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。

指揮中心再次提醒，應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。
 

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