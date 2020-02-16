影／威士特丹號2/4停高雄港！指揮中心掌握215名接觸者...下船地點曝光

記者許展溢／台北報導

郵輪「威士特丹號」出現首例新冠肺炎（COVID-19），船上一名83歲美國籍女子抵達馬來西亞後，被驗出冠狀病毒陽性反應，民眾關心郵輪曾在2月4日停靠過高雄港。中央流行疫情指揮中心今（16日）表示，掌握215名密處接觸者，曾到過香蕉碼頭、安平古堡和墾丁等處。

▲威士特丹號一名83歲美國籍女子抵達馬來西亞後，被驗出冠狀病毒陽性反應。（圖／路透）



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指揮中心監測應變官莊人祥說，該郵輪是在2月4日7點30分至隔天晚上12點停在高雄港，當時大陸籍的旅客下船，所以當時在有接觸到司機、港區人員的部分，目前已經列冊215人，其餘正在追蹤當中，呼籲如果有去其他以下幾個地點，要注意，包括高雄九號碼頭、香蕉碼頭，台南市安平古堡，還有墾丁等，這些都在掌握當中，到2月18日只剩2天，藉此時讓民眾知道這件事情。

是否會發簡訊提醒民眾？莊人祥表示，地點看起來滿分散，但目前會持續監控，詳細狀況明天會有相關訊息。莊人祥也說，郵輪上有2位台人旅客，其中1位應該是已經到美國去了，另外1位今天會回來，有做了相關安排，會在他前後兩排都不安排其他乘客，抵台後就會立即送醫採檢，並做相關的居家隔離。莊人祥最後強調，該調查的都調查了，現在會先追215人的密切接觸者，因為地點分散，從台南到屏東都有，郵輪停到第2天晚上12點才走，發不發簡訊會再評估。

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