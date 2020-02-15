湖北新冠肺炎病例破5萬！　大陸衛健委：一半以上都使用「中藥」治療

▲湖北一半以上的確診病例目前都使用中藥治療。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，截至15日10時21分，大陸湖北已累計確診54,406人。大陸國家衛生健康委副主任、湖北省委常委王賀勝今（15）日透露，湖北省一半以上的確診病例都使用「中藥」治療。

大陸國務院新聞辦公室今日早上在湖北武漢舉行新聞發布會，公布在湖北組展開的疫情防控和醫療救治工作。王賀勝指出，「目前已派出3支國家中醫醫療隊，並組織全國的中醫藥系統共同向湖北派出醫療隊員，現在已2,220人。」

現階段新冠肺炎肆虐，王賀勝強調，中醫醫療隊堅持中西醫結合，凸顯中醫藥的特色。他強調，現在湖北省一半以上的確診病例都使用了中醫藥治療，而中醫藥也積極參與了社區的防控，發放中藥給有需求的民眾。

▲新冠肺炎疫情持續升溫。（圖／路透）

另外，根據《新華網》報導，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮也曾表示，在過去的治療經驗顯示，中醫對於新冠肺炎的輕狀病人的確有療效，「病人的症狀、生化指標都有所改善，病程縮短了。」

中國中醫科學院首席研究員仝小林指出，「一旦得新冠肺炎的時候，應該第一時間吃上中藥。」他表示，這段期間會對密切接觸者重點預防，但若是剛感染新冠肺炎的患者則第一時間吃中藥調理，有效防止由輕症轉為重症，最後，在恢復期時，可透過中醫的特色，以火罐、針灸、刮痧、食療、心理治療等等，都能幫助病人盡快恢復。

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