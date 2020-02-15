愛爾麗集團最高規格抗疫！中國門市全暫停營業　照發員工全薪防疫假

▲愛爾麗集團董事長常如山表示集團秉持照顧員工為第一優先，因此讓中國大陸體系的500名員工全數放防疫全薪假。

圖、文／愛爾麗提供

來勢迅猛的新冠肺炎（COVID-19）造成了強大的經濟動盪，國內知名醫美集團愛爾麗，因橫跨兩岸三地都有設立據點，在中國大陸共有8家分院，其中涵蓋武漢、北京、上海、西安、南京、成都、天津等地。據了解，愛爾麗集團目前中國大陸的分公司已全數暫停營運，保守估計短短2週就已造成上億元的財務損失，而愛爾麗集團董事長常如山受訪時表示：「集團秉持照顧員工為第一優先，將全力支持員工在家自我照護，因此讓中國大陸體系的500名員工全數放防疫全薪假！」預估將防疫假放到2月底。

愛爾麗醫美集團總管理處特助何奕萱則表示，營運損失包括了大陸營運空轉的店租、營收及陸客來台醫美的收入，因此損失已達到無法估算的程度。愛爾麗集團在全亞洲的醫美診所共有76家，防疫措施已全面拉高為一級警戒，採用最高規格的醫療防護措施，除了提供客戶酒精與體溫檢測之外，所有一線的工作人員皆全部要戴上護目鏡、口罩，目的就是要避免飛沫傳染、造成疫情的擴散。

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常如山提出呼籲：「愛爾麗集團非常相信政府的防疫能力，因為台灣的醫療技術是亞洲第一，在過去的相關防疫工作上也表現很出色，因有感各單位第一線防疫人員的辛勞，將捐出全套的防護衣給第一線接觸出入境民眾的移民署檢疫人員。」