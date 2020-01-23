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愛爾麗集團致贈長輩新春紅包　回饋鄉里再獲好評

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▲▼愛爾麗集團致贈長輩新春紅包。（圖／業者提供）

▲愛爾麗集團於今日(23)在旗尾代天后宮致贈65歲以上長輩新春紅包。

圖、文／愛爾麗提供

全台醫美龍頭愛爾麗集團秉持取之於社會、用之於社會的理念，長期投入公益活動不遺餘力。集團總經理劉貞華小姐從小生長於高雄旗山，為表達回饋鄉里、不忘本的企業精神，連續4年攜手集團總裁常如山先生共襄盛舉，於今日(23)在旗尾代天后宮致贈65歲以上長輩新春紅包、現場大排長龍，鄉親為了感謝愛爾麗集團多年回饋，主動邀集社區居民編排當地特色「香蕉舞」，表達最大的謝意，現場氣氛溫馨熱鬧。

▲▼愛爾麗集團致贈長輩新春紅包。（圖／業者提供）

愛爾麗集團總裁常如山長年熱心公益、回饋社會。

愛爾麗集團總裁常如山先生長年樂善好施，對社會公益不遺餘力，除了造福鄉里之外，至今已捐贈救護車18輛，並於今年2月18日將再捐贈第19輛，集團總裁常如山表示，在未來還會持續捐贈救護車給醫療資源缺乏地區，提供偏鄉民眾更完善、即時的緊急救護資源。

旗尾代天后宮為旗山百年地方宮廟，主祀五府千歲及天上聖母；民國12年南鯤鯓代天府南巡駐駕至旗尾庄，輔佑地方顯現神蹟，留有神物「王令」一支，不僅靈驗聞名當地，長年香火鼎盛；近年在愛爾麗集團的捐贈，換新金爐、廟前階梯及精美九龍堵石雕等，讓在地歷史悠久的信仰文化得以延續傳承，再現百年宮廟風華。

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