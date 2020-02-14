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員工若確診新冠肺炎　中壽補貼1倍醫療日額慰問金

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▲▼中國人壽,中壽。（圖／記者紀佳妘攝）

▲針對新冠肺炎疫情，中壽醫事人員保戶及員工4月30日前確診，即可申請慰問金。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中國人壽持續加強防疫力道，除了提供7大保戶關懷措施，以及針對醫事保戶確診後提供慰問金，如今更擴展關懷層面，提升對全體員工的關懷照護，若員工確診即提供1倍住院醫療日額做為慰問金，幫助員工安心接受治療。

為積極防制疫情，中壽在第一時間成立防疫專案小組，密切關注疫情變化，不定時更新並落實相關因應措施，包括每日體溫量測、提供酒精消毒設備強化自我防護、護理師進行健康衛生宣導以提高員工防疫風險意識，以及建立完善的疫情通報系統，一旦員工或眷屬有疑似感染症狀，便可立即通報以利後續因應措施，中壽也透過社群軟體宣導防疫訊息及知識，員工接獲資訊更暢通。

針對這次疫情，中壽醫事人員保戶及員工4月30日前確診即可申請慰問金，傳遞對員工、保戶及醫事人員加倍關懷、加倍保障的精神。中壽也協助員工強化防疫風險意識，提升自主健康管理，尤其業務員常需外出拜訪客戶，更要做好防護及自主管理，保護客戶也是保護自己，降低傳染風險。

另在外勤部分，中壽除了提供慰問金，並逆勢投入更多資源協助新進專案人員定著，今年第1季針對新進專案人員及新晉升主管量身設計一系列獎勵方案，除了原新進專案人員財務補助金外，為鼓勵適時關心客戶，特別搭配定期聯絡作業加發5,000元獎勵，鼓勵新進專案人員落實電話約訪等工作，表達對客戶關懷之意。

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