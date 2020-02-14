情人節跑去公園產子後…她謊稱受傷就醫住院　任憑男嬰死在廁所裡！

記者陳雕文／新北報導

一對年齡相差19歲的情侶（女28歲、男47歲）以新北市四維公園為家，若想愛愛就在公園的角落解決，最後女方懷孕了…她在情人節當天清晨2點多，腹痛難耐躲進公園女廁生下兒子！血沿著大腿留下，驚慌的她只穿內褲就跑去叫男友報案，警方到場發現男嬰已成屍體，全案依遺棄致死罪偵辦中，詳情仍在調查。

▲女子在四維公園生產，將男嬰棄置女廁。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，14日凌晨2點多接獲醫院報案，稱有女子受傷送醫，經檢視後發現有急產情形，且在四維公園生產，警方遂緊急前往公園查探，並在女廁內發現失去生命跡象的男嬰。

據了解，張姓女子生下孩子的當下亂了方寸，將嬰兒棄置廁所內，跑去向宋姓男友求助。宋男引導消防救護員到公廁旁，張女下巴受傷、大腿滲血，因張女不願接受檢傷，也不交代傷勢，救護人員只能先將她送醫，事後院方才發現有生產跡象，緊急通報警方，但當員警再回公園查看，男嬰已成屍體...

張女不願透露自己的家庭背景以及成為遊民的原因，只說自己跟宋姓男友住在公園，平時靠著男方打零工的錢度日；宋男向警方表示，他知道女友懷孕，但不知道她生產，警方將近一步調閱監視器釐清，若男方在場將涉及相關刑責，目前已將他列為關係人。由於張女身體虛弱，目前仍在醫院休養，暫時無法做筆錄，而嬰兒遭遺棄、死亡的原因仍待進一步釐清，全案也依遺棄致死罪偵辦。

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