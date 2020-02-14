新冠肺炎接觸者354人隔離中！19人有症狀　確診維持18例

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內維持18例確診病例，相關接觸者尚有354持續居家隔離，其中19人有症狀已通報。另也新通報38例疑似個案，累計通報1,753人。

指揮中心統計，昨(13)日國內新增38例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,753名個案，含18名確診、1,654名排除，餘隔離檢驗中(48名初驗陰性、其餘待檢驗)。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有354人持續居家隔離，其中19人有症狀已通報(13人陰性已排除、6人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

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指揮中心再次呼籲，民眾平時應養成肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。自中港澳入境者，應配合落實居家檢疫14天不能擅自外出，一旦發現違反規定，最高可罰15萬元。居家檢疫期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，可主動與當地里長或地方衛生單位連繫，並依指示戴口罩儘速就醫，就醫時請務必告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，或至疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)查詢。