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社會 社會焦點 保障人權

槍聲大作人嚇趴！玉里警防搶演練太逼真　提款民眾當場驚呆

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▲▼歹徒持槍行搶剎時槍聲大作，嚇壞行員及民眾。（圖／玉里分局提供，下同）

歹徒持槍行搶剎時槍聲大作，嚇壞行員及民眾。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將近，花蓮縣警察局玉里分局日前上午在花蓮二信玉里分社，舉行金融機構防搶演練，並以警用90手槍裝填塑膠色彈,演練過程槍聲大作，現場民眾及行員都直喊「超逼真有臨場感」，洽公提款民眾也當場呆在門口，直說要演練怎不也通知一下，真的被嚇到了。

▲▼歹徒持槍行搶剎時槍聲大作，嚇壞行員及民眾。（圖／玉里分局提供，下同）

「不要動！搶劫！把錢拿出來！快快！」現場行員立即蹲下。狀況為銀行遭受兩名男性歹徒，分別持2把手槍進入玉里鎮花蓮二信玉里分社櫃檯開槍搶劫，得手贓款新台幣200萬元，並乘坐自小客車逃逸；隨後警方獲報立刻趕到場封鎖採證及調閱現場監視器畫面並進行攔截圍捕，警車鳴笛實施攔截圍捕時，引起路人的圍觀，演習過程逼真，接續在台9線樂合超商前攔截圍捕歹徒，歹徒攔檢不停並意圖衝撞攔截人員及警車，最終靠著優勢支援警力成功制伏歹徒，現場起獲所搶贓款新台幣200萬元及查扣90手槍兩把，子彈20發。

▲▼歹徒持槍行搶剎時槍聲大作，嚇壞行員及民眾。（圖／玉里分局提供，下同）

▲警方在二信大門口拉起封鎖線。

分局長呂育騰表示，農曆春節將近，民眾有大額存提款或長時間外出情形時，警方有提供護鈔服務及舉家外出加強巡邏勤務，可逕向轄區派出所提出申請，派出所會派員執行護鈔及加強住居所周邊巡邏，以維護民眾財產安全。

▲▼歹徒持槍行搶剎時槍聲大作，嚇壞行員及民眾。（圖／玉里分局提供，下同）

▲搜集歹徒現場擊發的子彈。

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