為市民身後事規劃管理極優　桃園殯葬業務績效成觀摩典範

▲民政局將桃園榮獲「2019年度直轄市政府殯葬管理業務績效評量優等」獎牌呈獻給市長鄭文燦。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府近年來，採以逐步分期進行殯葬設施改善計畫，於殯葬園區推動綠建築、環保減碳等設計，榮獲「2019年度直轄市政府殯葬管理業務績效評量優等」。市長鄭文燦表示，內政部每2年辦理1次直轄市、縣（市）政府殯葬管理業務績效評量，桃園以優異的殯葬服務業管理，榮獲甲組優等，成為各縣市政府觀摩典範。

▲大園生命紀念園區採「綠建築」環保減碳園區設計。（圖／市府資料照）

近些年來，桃園市政府逐步分期進行殯葬設施改善計畫，包括：已完成蘆竹生命紀念園區、大園生命紀念園區及平鎮南勢納骨塔整修，目前正推動桃園殯葬園區、中壢殯葬園區及楊梅生命園區整建計畫。

大園生命紀念園區是一座現代化的殯葬設施，市府提供多項貼心友善服務，包括：於墓政管理系統中建置現代化的e化服務、多元客製化的櫃位選擇、設置「特殊宗教區」、「神主牌區」、採「綠建築」環保減碳園區設計等。

▲「蘆竹生命園區樹葬追思園」首創以多元的殯葬設施與管理服務。（圖／市府資料照）

「蘆竹生命園區樹葬追思園」則是蘆竹區公所，首創以多元的殯葬設施與管理服務，提供環保追思園樹葬、無主者壁葬、多方位土葬、納骨塔等多元化設施，用環保的方式，讓生命之愛回歸大地，提供市民更優質的殯葬服務。

另外，桃園殯葬園區已完成平面停車場設置，立體停車場開工興建中，民政局將督導殯葬所租用臨時停車場，讓工程進行中，車位不足的問題可以有效解決；而中壢殯葬園區則配合都市計畫調整，市府將以服務設施為主，規劃以周圍民間殯儀館目前尚未提供的服務項目，加強火化場及停車空間規劃，提供完善的服務，滿足市民需求。

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