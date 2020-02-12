花蓮泳池「自主封館」！自主健康管理能游泳？　感染醫說話了

▲花蓮泳池業者自主封館消毒（圖／記者郭世賢翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

俗稱「武漢肺炎」的COVID-19疫情延燒，花蓮11日傳出有寶瓶星號下船遊客前往游泳池游泳遭拒，業者為弭平消費者疑慮，貼出「自主封館公告」，自2月11日休到3月31日止。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，自主健康管理問題不大，但還是建議不要去游泳。至於游泳是否會傳染病毒？感染科醫師回應了。

寶瓶星號1079名旅客，8日全數下船返家進行自主健康管理14天，建議盡量減少外出，與家人同住者也應減少接觸，早晚各量一次體溫，並且減少配戴口罩。

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不過，花蓮卻傳出有旅客想前往游泳池游泳遭拒，業者表示，因為運動時無法配戴口罩，也無法確認客人是否有中港澳旅遊史，加上泳池客群年齡層較高，為了杜絕防疫漏洞，決定全面封館。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

被問到游泳是否會造成武漢肺炎傳播？中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，游泳當下雖然有水進出口腔，但病毒量並不高，加上病毒主要侵犯上呼吸道，在水中不太有傳染風險。另外，游泳池裡面也有加氯，雖然無法完全殺死病毒，但也可抑制活動。除非是在岸上聊天，近距離長時間接觸才有感染風險。

黃高彬說，寶瓶星號雖然篩檢陰性，但畢竟只做過一次檢查，大家也有點擔心會接觸了會有感染風險。他建議自主健康管理者，盡量不要進出公共場所，如果要做什麼的話，也要報備，並戴口罩出門，而游泳不可能戴口罩，只能建議先不要去。

花蓮衛生局提醒，自主健康管理者如果真的要出門，絕對要全程戴口罩，落實呼吸道、衛生禮節，若有違反規定的民眾，會被依傳染病防治法36條，未配合政府防疫措施，罰3000元至15000元不等的金額。