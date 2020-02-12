預防栓塞性腦中風！　嘉縣推心房顫動篩檢只要30秒　

▲嘉縣攜手榮民總醫院推行心房顫動大篩檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局11日在舊朴子市公所前廣場舉行「全嘉心房顫動大篩檢，全民一起防中風」記者會，縣長翁章梁和台北榮民總醫院副院長陳適安出席見證，未來將於3+1行動醫療及複合式篩檢活動全面提供篩檢，共同為防治中風努力，積極守護縣民的健康。

▲心房顫動篩檢只需三十秒。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據研究報導指出，心房顫動是目前最常見且最重要的心律不整，依照世界各國的健康資料統計，心房顫動的盛行率隨著年紀增長有增加的趨勢：在 60 歲以上人口盛行率為 4%、80 歲以上人口增加到 10%。心房顫動患者容易在左心房產生血栓，血栓打到腦部就會形成栓塞性腦中風，統計上心房顫動的患者腦中風的機會與正常人口相比，可高到 5 倍以上，可謂是腦血管的隱形殺手，因此早期發現心房顫動有其重要性。

翁章梁表示，嘉義縣老年比率高居全國第一，長者健康照顧更是縣府重要施政，除了運動跟營養外，今年特別要求衛生局要重視中風的問題。因此，找來全國的心臟科權威台北榮民總醫院陳適安與縣府合作推出「心房顫動篩檢」檢測，一同來把關鄉親的健康。

翁章梁指出，「心房顫動篩檢」運用先進的AI心電圖設備，只要兩手連接儀器，僅需30秒就能完成準確又快速的篩檢，未來將全面用於3+1行動醫療、社區複合式健康篩檢等活動場域提供服務，約計將有2萬5000人受惠。希望大家能多多的利用及早發現問題及早治療。

衛生局代理局長趙紋華說，為建立多層把關機制，衛生局特別結合台北榮總、榮民總醫院嘉義分院及嘉義長庚等心臟科專家攜手合作，AI儀器篩檢完的心電圖，將由心臟專科醫師雙層把關判讀，報告異常者再由衛生所進行轉介，希望透過早期發現及治療，有效預防中風發生。

陳適安說，心房顫動是臨床上常見的心律不整，平均每 100個人中就有1人會發生，年齡越大發生率越高，此類病人發生腦中風的機會是正常人的4-5倍，好發於長者、高血壓，心衰竭，糖尿病..等族群，只要找到潛在中風高風險者，就能使用新型抗凝血劑，即時治療預防中風。