台灣防疫成世界傳說？　網曝心聲：小心被「小明」打臉

▲為防範武漢肺炎，民眾紛紛戴上口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者郭卉寧／綜合報導

為了防堵武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情擴散，台灣政府除了推行口罩實名制、台商包機返台後強制隔離等措施外，也積極爭取參與WHO的防疫論壇。一名網友近日好奇詢問，台灣此次防疫是否為神等級，對此，不少人紛紛點出關鍵，擔心「陸委會」壞破整個神話。

該名網友在PTT八卦板表示，武漢肺炎來勢洶洶，全球不少國家都失守，甚至爆發社區感染，「但那些都是世俗社會裡的正常國家，他們有正常的國際身分，國內有正常的政治體制。」他指出，反觀台灣，除了離病毒很近外，還有很多人拚命扯後腿，把病毒帶回來，但「我們還是能化解這樣的危機」。

他也表示，台灣此次持續受到WHO的忽視及打壓，屢屢被排除在全球防疫圈外，但仍堅定地每天敲門，期盼有朝一日能向WHO分享我方的防疫經驗，「現在世衛也無法漠視台灣這個防疫資優生，台灣這次防疫是否已經成為世界防疫史的一篇傳說？」

▼網友好奇詢問，台灣此次防疫是否為神等級。（圖／翻攝自PTT八卦板）



貼文一出，隨即掀起廣大迴響，網友紛紛表示，陸委會「開放陸配子女來台」的措施，恐會讓神話破滅，「陸委會讓你變笑話」、「沒有小明之前，我一直都挺政府」、「小明還沒現身就在下定論，小心被打臉」；但也有網友認為，陸委會該項措施與防疫破功無關，「說破功的…根本在瞎扯、胡扯，小明那個詬病的是國籍、資格問題，你可以反對小明回來，但那跟破功沒關」。