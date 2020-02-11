瘋草莓！「全家X貝禮詩」創超狂特調飲品　草莓奶酒尬酷繽沙、抹茶限量開賣

▲全家草莓季明日開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

草莓季瘋不停！繼7-11的「莓好派對」開跑後，全家也祭出百樣草莓商品應戰，尤其是攜手貝禮詩打造的2款草莓特調飲品，包括「草莓奶酒酷繽沙」、「草莓奶酒抹茶」，草莓微酸甜搭配微醺奶酒，一口就讓人難忘，2款飲品全台限量只有28萬杯，必須喝起來。另外還有以草莓打造的各種鮮食以及逾40種的團購夯品，通通在明日正式開賣。

▲▼全家攜手貝禮詩打造2款特調飲品。



為迎接夢幻草莓和浪漫情人節，全家將從2月12日起至3月10日祭出上百樣草莓商品，尤其今年找來貝禮詩打造2款草莓新喝法，有限量10萬杯「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」以及限量18萬杯的「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，貝禮詩草莓奶酒首次變身酷繽沙，一口不僅有淡淡奶酒香還有酸甜草莓，會讓人忍不住一口接著一口呢，而貝禮詩草莓奶酒抹茶，在草莓奶酒中加進了濃郁抹茶，酸甜和微苦的混搭組合，打造全新風味，女孩們真的必須嚐鮮。人氣超夯的貝禮詩奶酒也限量6000瓶於明日開賣。

全家同步推出餅乾、零食、飲料等超過40種商品的草莓貨架，活動期間可享任選第2件6折優惠；鮮食部分則有4款以草莓入料的麵包、甜點，首先於2月12日登場的是「草莓煉乳滿餡麵包」，草莓果醬搭配煉乳卡士達餡打造雙重口感，還有「脆皮草莓泡芙」；第二波將在2月19日上架，有「草莓乳酪丹麥」及「戀戀草莓鬆餅」。

▲▼內餡滿滿的草莓三明治以及超可愛的草莓盆栽。



除實體店舖外，全家行動購即日起至2月25日止也推出草莓季預購型錄，端出逾40種網路團購夯品，其中，首推這款以盆栽為造型的「草莓盆栽」，不僅擁有超可愛植物盆栽外型，裡頭可是裹上卡士達醬的蛋糕體再搭配酸甜草莓。另外還有「草莓鮮奶酪」以及3款夾著鮮豔草莓的三明治，再放進草莓牛奶搭配芋頭、巧克力，滿滿內餡讓人淪陷。

▲超可愛的三麗鷗杯套。



全家草莓季開跑加碼推出加價購活動，只要購買指定商品及指定鮮食，任選2件加購就可獲得超粉嫩的三麗鷗杯套1款，3種款式全台各限量只有3萬個，三麗鷗控必須擁有。

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