「這號什麼名字？」陳時中怕講錯向幕僚確認　登船廣播漏網鏡頭曝光

▲中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官登上今（8）日入基隆港之寶瓶星號，透過廣播宣布128名採檢者均為陰性，皆可返家並自主健康管理14天。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

「寶瓶星號」郵輪8日中午停靠基隆港，經過近9個小時的採簡送驗，128人全數陰性，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間登船對船上遊客宣告好消息，只見他開始前一度擔心講錯，回頭向幕僚確認「這號什麼名字？」隨後展開廣播：「寶瓶星號的朋友們，大家好，我是衛生福利部部長，我們可以回家了」。

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▲陳時中指揮官登船廣播。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(8)日晚間表示，寶瓶星號郵輪自中午靠泊基隆港後，疾管署即安排檢疫人員登船檢疫，並將船上人員進行分流採檢，共計採檢128人，全部皆為陰性，因此所有旅客皆可下船辦理入境並自主健康管理14天。

根據中央流行疫情指揮中心提供的影片，陳時中登船透過廣播宣布好消息，開始前回頭詢問「這號叫什麼名字」深怕自己講錯的漏網鏡頭也一併曝光，調整好狀態後他對所有遊客喊話：

「寶瓶星號的朋友們，大家好，我是衛生福利部部長，我們可以回家了，大家都辛苦了。經過這樣漫長等待，不過在這裡，我還是要告訴大家，回去以後，要開始自主健康管理，沒有事情不要出門，出門一定要戴口罩。有任何狀況要和1922或到醫院去，不要忘了戴口罩。我們希望大家合作，把這件事情做得更圓滿，大家辛苦了，也非常高興，能讓大家平平安安回家，謝謝。」

指揮中心重申，這些旅客於自主健康管理期間，應儘量避免外出，如果需要外出應全程戴外科口罩，及落實呼吸道衛生與咳嗽禮節。此外，每天早晚都需各量體溫一次，如果出現不適症狀，要立刻撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

▲寶瓶星號入基隆港。（圖／徐斌慎記者攝）