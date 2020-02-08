去過中國人數「從0暴增至41」！寶瓶星號旅客遭疑「隱匿旅遊史」

記者李佳蓉／綜合報導

寶瓶星號已在今（8）日中午靠岸基隆港，檢疫人員將對船上共1738名旅客進行篩檢。在一早中央流行疫情指揮中心記者會中，有記者提問「靠岸的寶瓶星號有40多人有中國旅遊史，但船公司說沒有，這部分有調查嗎？」指揮官陳時中也做出回應。

▲寶瓶星號8日中午抵達基隆港。（圖／地方中心攝）

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寶瓶星號包括船員共有1738人，原本7日將先停靠沖繩那霸，讓外籍旅客下岸，但日方2次拒絕郵輪靠港，船方已放棄，決定直接開回台灣，已在8日中午抵達基隆港，停靠西三碼頭。

▲針對寶瓶星號旅客是否隱匿旅遊史，指揮官陳時中回應了。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心指揮官陳時中表示，目前已對寶瓶星號設置三條線，也會收健康聲明書、核對身分、看體溫，若有異常會列入採檢對象。因為不知到需採檢的人有多少，會盡量在1梯次內做完，至少需4小時，如果查出來發燒症狀的人太多，可能要分兩批送，至少需8小時才能採檢完畢。

在上午的記者會中，有記者提問「靠岸的寶瓶星號說有40多人有中國旅遊史，但船公司說沒有，這部分有調查嗎？」陳時中解釋，第一次得到的說法是無中國旅遊史，到底誰在隱瞞？「我們也很清楚知道不會因為這樣的報告就相信。」因此自行查詢資料後串接，發現寶瓶星號上14天內有19位旅客有中國旅遊史；而30天內就有41位去過中國。「不想追究是無心之過還是故意隱匿，重要把身體狀況掌握清楚，才能確保其他同船人的安全。」