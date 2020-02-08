可以回家了！　武漢啟動省外市民「返漢安排」...醫藥從業人員優先

▲武漢市1月23日封城。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

為了控管新型肺炎疫情，不少在外的武漢人無法回家，不過武漢市7日對外公佈相關方案，接市民「回家」。該方案提出持錯峰返程和分批實施，對在省外滯留的武漢市民立即啟動返漢安排，其中從事醫藥、重大工程等方面從業人員能優先返回，同時要求返回人員應當身體健康，之後必須做好14天的健康監測。

據《湖北日報》報導，該方案由武漢市新型肺炎防控指揮部辦公室發佈，要求優先安排醫療防疫機構、防疫藥品、用品、藥械等生產經營單位，保障城市公共事業運行必需，群眾生活必需，經批准的重大工程以及重要國計民生相關企業等方面從業人員返回。

對於其他人員安全有序返回，根據延遲開工開業開課的統一部署，再適時安排。方案同時要求強化過程管控，返回人員應當是沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀的身體健康人員，返回後必須做好為期14天的健康監測。

▲關閉的店家。（圖／路透）

該方案具體指出，對於在外團隊遊客，將由組團旅行社負責返回遊客統一填寫《在外人員返漢申請表》，並由武漢市文化旅遊局統籌，與旅遊團隊所在地防控指揮部聯繫，商請對方支持，指導旅行社確定返程具體工作方案；對在省外探親訪友或自由旅行的武漢市民，按照屬地原則，由在外人員所在街道、社區負責收集匯總返回人員申請表格，及時統一上報區防控指揮部。

對保障疫情防控必需的、公共事業運行必需，群眾生活必需等防疫單位從業人員返回的，由用人單位負責提出需求，組織填報《在外人員返漢申請表》，匯總報給區防控指揮部。

在運輸組織保障方面，各區防控指揮部負責統籌安排省內交通事宜，對有一定數量規模的人群，可組織集中運送直達目的地。對有乘坐火車、飛機返漢需求的，提請市防控指揮部統一協調安排，必要時上報省防控指揮部。