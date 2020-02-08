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認識2天…學生宿舍揪喝酒！印度男跨坐日本妹硬上　性侵二審改判無罪

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▲▼學生宿舍,公寓,舊公寓,窗邊。（圖／PAKUTASO）

▲印籍研究生卡米邀日籍女大生亞美到宿舍喝酒聊天，過程中2人發生關係，卡米遭控性侵。（圖／PAKUTASO）

記者徐愷昕／台南報導

印度籍男研究生卡米（化名）來台讀書期間結識同校大一日籍女生亞美（化名），2人認識不到2天，卡米就邀亞美到男生宿舍喝酒聊天，未料過程中卡米卻突興起性慾，未徵得亞美同意直接跨坐女方身上，硬上得逞。嘉義地院一審依強制性交罪判卡米3年6月徒刑，二審台南高分院認為，雙方性交過程中，是因男方未能察覺女方意願所以發生關係，而非強制硬上，所以改判卡米無罪。仍可上訴。

卡米透過研究所學長認識同校19歲日本妹亞美，因卡米不會中文，雙方多以英文溝通，2人認識不到2天，一日晚上8點卡米就用Messenger傳送訊息邀亞美外出喝酒，2人在校內便利商店聊天至11點許，因商店打烊，卡米便邀亞美到男生宿舍續攤，隔日凌晨1點亞美要離開之際，卡米表示因樓梯間有其他人在，此時離開會被抓包，要亞美3、4點左右再走較妥當，建議亞美先躺她床上休息，並保證不會騷擾亞美，自己會躺地板。

▲▼ 房間,臥房,臥室,床,棉被。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在宿舍內卡米承諾自己不會亂來，逕自躺上床到亞美旁邊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

未料之後卡米便以地板上會冷為由，逕自上床躺在亞美旁邊，過約數分鐘，卡米竟萌生性欲，未徵得亞美同意，雙腳直接跨坐至亞美身上，用手將她連身裙掀起，撥開女生內褲後，以口舔吻她下體，亞美驚嚇之餘，多次以英文表示，「stop it」，然而卡米可能未意會到亞美反抗，繼續動作戴上保險套，將小弟弟放入女方下體，直到見亞美哭泣發抖，才停止動作。

嘉義地院一審時，依強制性交罪判卡米3年6月徒刑，且執行完畢或赦免後須驅逐出境。二審台南高分院審理時，卡米仍堅持否認強制性交，他稱，絕對沒有強迫亞美和自己擁抱、親吻、牽手，也沒有強迫她去宿舍，更沒有強摸身體、亂吻等舉動，表示這些行為都是雙方合意發生，戴上保險套要和亞美發生性行為時，一聽到對方說，「not now」，就馬上停止動作，隨後送女生回宿舍後，亞美還有傳送「Thanks」訊息給他，他事後也已向亞美道歉。

亞美法庭上稱，因雙方文化差異，不確定如何與印度男生相處較為妥當，比較不敢表達感受，而在宿舍時，因日本人的觀念是，在別人房間就要遵照主人意思，所以也不好意思拒絕，就到床上去，當時有想過卡米動機不單純，但因男生承諾他什麼都不會做，就信了，又當卡米說在地板上睡有點冷，問可不可以睡在身邊時，因為他是房間主人，自己很難拒絕，也就默許。

▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲兩人在床上時，卡米一時興起性慾，雙腳直接跨坐女方身上。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

法院審理詢問性交過程時，因亞美表示，「我們日本人不太會把感覺表現在我們的表情上，也許在卡米看起來我是沒有反應的」，對此，法官認為，卡米於黑暗中專注對雅美口交時，可能未能發覺女生發抖或以手推開等反抗動作，甚至亞美說，「stop it」時音量也可能過小，不足以讓卡米察覺。另根據亞美當晚與卡米親吻、擁抱、牽手、進入宿舍房間的行為來看，雅美一旦未明確表達反對之意，卡米主觀上真的容易誤認亞米真實意願，加上事後卡米見亞美哭泣時有立刻收手，依「罪疑惟輕，利於被告」之原則，法官認為並沒有證據能證明卡米有強制性交犯意，審結，改判卡米無罪。仍可上訴。

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