飼主回不了家...武漢外送員代餵貓　開門驚見一片慘劇





▲ 武漢封城後，許多回不去武漢的飼主紛紛委託外送員幫忙照顧寵物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球延燒，武漢也從1月23日宣布封城，許多到老家過春節的民眾因無法再回去武漢，擔心家中寵物沒有主人照顧，可能會有生命危險，於是紛紛開始委託外送員幫忙餵食、照料。

據《騰訊新聞》報導，武漢一名外送員悟一提到，自己初二準備收工時，突然接到了一筆「幫送包裹」的訂單，他本來以為只是迷糊的客人在下單時操作錯誤，隨後就接到對方打來的電話。

對方告訴他，自己是名獨自在武漢工作的外地女孩，春節期間回家探親，就把飼養的貓咪留在租屋處，沒想到遇上武漢封城，暫時無法回去，擔心愛貓無人照顧，才會想到請外送員幫忙。

這名女孩隨後加了悟一的微信，告知他住家位置，並請他上門替貓咪補充貓糧、水，再清洗貓砂盆。當悟一來到女孩家後，發現地板上有一團黑黑的東西躺著，起初他因為戴口罩眼鏡起霧，看不清楚，以為自己看到的是死老鼠，還拍下照片傳給女孩。

沒想到等到霧氣消散後，悟一才發現地上躺的根本不是死老鼠，而是好幾隻小貓的屍體，這讓他頓時頭皮發麻，告知女孩後，女孩也瞬間崩潰大哭起來，他只好一直安慰對方，「幸好貓媽媽的狀況不錯…」

看著窩在角落的貓媽媽，悟一一邊做著女孩委託他的工作，他說到，「我讀不懂牠的表情，但我有種感覺，此時的我們都一樣，在這座被封的城市裡，作為小小的個體，正在經歷一個特殊的歷史時刻，荒誕而不真實。」

▲ 飼主聽悟一發現幾隻幼貓的屍體，忍不住崩潰。（示意圖／pixabay）

所有工作都完成後，悟一將幾隻幼貓的屍體都好好裝進塑膠袋裡，丟入樓下的垃圾桶中，「我知道這樣的處理方式或許不妥，但我沒有其它辦法，主人沒有再問，我也不再提起」。

悟一表示，接到像這樣的訂單還是第一次，不過今年春節，他們已經遇到了很多平時不會有的情況。像是有位醫生的女兒下單，請他把做好的飯菜送給在前線工作的父親。也有同事也接到單，前往社區才知道工作是幫不在武漢的飼主遛狗15分鐘，再牽回家。

悟一感嘆，「路經楚河漢界，這裡每年都是武漢春節最熱鬧的地方，今年卻很難再見到一個人。未來的一段時間中，還不知道會再接到多少受困的武漢人發來的訂單。」