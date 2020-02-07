豬隊友「想拿口罩去賣」　她怒嗆：怎不把錢給別人花？

▲女網友抱怨，老公想將家裡的口罩庫存拿去販賣。（示意圖／ETtoday記者攝）



記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎爆發後，台灣掀起口罩、酒精等防疫備品搶購潮，民眾即使排隊也不見得能買到。一名女網友表示，由於媽媽的職業為看護，家裡長期都備有口罩，因此他們不必跟其他人排隊搶口罩，但老公如今卻為了虛榮心，想拿兩盒口罩出去賣，讓她頓時傻眼，「這麼大方，怎不把錢給別人花？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，媽媽平時就有買口罩的習慣，每次都會買好幾箱備用，而去年得知她在做外送後，媽媽就買了三箱口罩，並送給她一箱，因此武漢肺炎爆發時，家中的口罩量很充足，讓他們不用跟別人排隊搶口罩。

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不過，就在人人排隊搶口罩的非常時期，老公竟異想天開的拿出兩盒口罩，告訴她要拿去賣，讓她瞬間以為自己聽錯，再度詢問老公說什麼，結果卻得到同樣的答案，當下她抑制不住怒火，氣沖沖地說：「一箱也就三盒，你就這麼大方，借花獻佛拿去賣人？你說要拿一包要去送人我也就算了，不是！你是要拿去賣，還一次兩盒！」

原PO不禁抱怨，自己當外送員天天都要戴口罩，加上兒子開學後也有需求，全家人一天至少要用掉三片，「你是想看到我帶你兒子在藥房排隊買口罩，一個禮拜只能兩張嗎？」她也爆氣地說：「大哥你滿足你的虛榮心，怎麼不乾脆把錢都給別人花，去他家幫他打掃消毒啊！」

▼女網友抱怨，老公為了虛榮心，想將家裡的口罩拿出去賣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



貼文發出後，網友也紛紛表示，不能理解原PO老公的做法，「口罩見人心」、「應該是有暴發戶的心態」、「真的過分了，他有身為人夫、人父的自覺嗎」、「賣兩盒又賺不到幾毛錢，顧自家人比較重要吧」、「這老公還要留著嗎？姑且不論是不是現在熱門的口罩，沒經過當事人同意，就將東西拿去轉賣，超不尊重人」。

另外，部分網友指出，一般醫療口罩及外科手術口罩為中央主管機構公告指定的防疫物資，因此民眾不得隨意販售，否則依藥事法第92條可處新台幣3萬元至200萬元罰鍰，「現在非常時期，沒執照賣口罩是違法的，被抓就好笑了」、「這可以檢舉喔，只是不知會被罰幾萬，為了賺幾百被罰幾萬，這應該是他最痛的領悟了」。