快訊／寶瓶星號遭困海上現場畫面曝光　1700台人怒吼：我們要回家

記者賴文萱／台北報導

麗星郵輪寶瓶星號原訂2月7日返回基隆港的航次回不了台灣，今（7日）從「findship app」發現該艘寶瓶星號已在日本外海轉圈圈長達16小時，而最新消息指出，日方已2次拒絕郵輪靠港。現在寶瓶星號船上遭滯留海上的台灣人，就在甲板上齊聚拍影音高喊「目前在那霸海上徘徊，請台灣有關單位重視船上1700多位旅客的權益，我們要回家。」

▲寶瓶星號船上畫面。（圖／翻攝FUN肆）

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麗星郵輪寶瓶星號原訂2月7日返回基隆港的航次回不了台灣，今（7日）從「findship app」發現該艘寶瓶星號已在日本外海轉圈圈長達16小時。

基隆港務公司證實，寶瓶星號原先規劃先在那霸港口先放外籍旅客下船，但日方已經2次拒絕靠港，船方已經放棄，郵輪將直接開回台灣，預計明天下午左右抵達基隆港，停靠西三碼頭。

根據先前中央流行疫情指揮中心宣布的防疫措施，將派人登船針對台籍乘客做發燒篩檢，若全數篩檢過關，就可下船；若不幸有人確診感染，會盡速將確診個案送醫隔離治療，其餘者則「留船隔離」。

但由於該郵輪上仍有其他外籍旅客在，目前消息指出，台灣仍會禁止他們下船，後續要看船方如何安排他們在其他港口靠港下船，換言之，外籍旅客恐成人球。

▲寶瓶星號遭日方2次拒絕靠港，將直接開回台灣，預計明天下午抵達基隆港。（圖／翻攝自findship app）