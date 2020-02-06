禁接陸客、出團中港澳虧大了！旅行業喊「每天都在失血」　交部將彌補3損失

▲因應武漢肺炎疫情，觀光局令旅行社禁出團中港澳、暫停接待來台陸客團。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎重傷觀光、旅行產業，觀光旅行業者連日喊苦，交通部長林佳龍自小年夜起也與觀光界意見領袖研商對策。交通部今（6）日證實，林佳龍已下令交通部及觀光局，趕在本周內完成辦理彌補措施程序，協助業者取回暫停陸客來台與暫停出團赴中旅遊的墊付款，並要求在2月底前完成。

交通部官員透露，林佳龍年後有與業界代表開會座談，日前已指示，觀光旅行業者的紓困與振興方案，務以「紓困要減少已支出的損失、振興要提升將投資的效益」為原則，其中紓困方案更是在跟時間賽跑，業者每天都在失血，行政部門要發揮「救急」、「救命」的效率。

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▲林佳龍下令交通部及觀光局，趕在本周內完成辦理彌補措施程序，2月底前協助業者完成取款。（圖／記者湯興漢攝）

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁也提出訴求，希望交通部協助優先拿回三大墊付款（大陸人士來台的簽證費退費、陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款、航空公司3至5月退訂金）。對此，交通部證實，林佳龍已下令，要求交通部及觀光局，本周內完成行政程序，並趕在2月底前協助業者完成取款。

交通部官員指，針對上個月底協調陸客提早離境、至2月底前均暫停出中國大陸團、暫停接來台陸客團等三項業者的損失，會優先辦理彌補措施，全力趕在本周內完成內部行政流程。