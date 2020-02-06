武漢疫情重創觀光旅行業生計　旅行公會：不要凌遲盼政府2月15前答覆

▲旅行商業同業公會全國聯合會因應武漢肺炎召開聯合記者會。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

武漢肺炎全球延燒，大陸旅遊亮起紅色警示，造成旅行團無法出團，重創台灣觀光產業，品保協會與旅行公會全聯於今（6日）召開記者會，針對旅客處理轉團或更改行程或解約退費問題提出說明，蕭博仁更呼籲政府不要「凌遲」，希望一刀斬斷，在期間內給出明確承諾。

請繼續往下閱讀...

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，下午已與觀光局一同開會研議紓困方案，針對交通部觀光局日前宣布，即日起至2月29日暫停旅行社組團前往中國大陸地區旅遊政策。蕭博仁則表示：「每天有幾百團、幾千團的客量取消，希望觀光局不要『凌遲』旅行業者，能給明確時間一刀切斷，四月底或五月底前先和大陸切斷，疫情回穩再開放，才能減少消費者與業者間的糾紛。」

▲中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁（右二）。（圖／記者陳涵茵攝）

蕭博仁表示，防疫如作戰，全體旅行業皆全力配合政府落實相關措施，但這波疫情造成旅行業衝擊巨大，建請相關的航空公司、郵輪業者、國內飯店業者等，協助旅行業者，降低或免收退票費用，退票款能儘速退還，他也提出，像是疫情爆發後禁止陸客來台，但移民署已收取每人台幣600元的規費，皆由台灣旅行業者代墊，既然旅客不來，能否先退還給旅行業者，要求移民署儘速給出解決方案。

蕭博仁也提出，除了處理旅客退團事宜，更有許多旅行社已開始進行止血動作，包括領半薪、留職停薪、資遣等，尤其是主攻大陸團的旅行業者幾乎已無法賴以生活，希望勞動部給4千家旅遊業者方向，像是是否能減免108年度的稅收、行政院組成緊急事件小組等，希望2月15日前能收到明確答覆。

針對退費部分，若是個別購買機票，取消機位退票，依各航空公司機票規定及詢問旅行社；若參團旅客解約退費原則如下，大陸地區依據國外旅遊定型化契約第14條（出發前有法定原因解除契約）辦理，將全額退費，已代辦之行政規費或必要費用，予以扣除，餘款退還旅客。