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進出東京超方便 首推神奈川縣三家新開幕飯店

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／橫濱八號碼頭洲際酒店(Intercontinental Yokohama Pier8)提供）

今夏日本將迎接2020東京奧運大會，想輕鬆進出東京，推薦你選擇緊鄰東京的神奈川縣做為落腳據點，在這裡享受前所未有的寬敞舒適住宿體驗。

2019年10月31日於橫濱港未來新開幕的「橫濱HAMMERHEAD」，是座結合郵輪碼頭和美食餐飲體驗的商業複合設施，這裡有25家嚴選美食餐廳進駐，3樓至5樓之間則為「橫濱八號碼頭洲際酒店(Intercontinental Yokohama Pier8)」，從住宿者專用的露天陽台便可近距離欣賞橫濱海天一色的絕景，感受到港都橫濱的魅力。

2019年8月11日新開幕的「箱根YUTOWA」是一棟結合飯店大樓和公寓式飯店的住宿設施，設有可欣賞強羅風景的溫泉衛浴設備，客房內的廚房設備完善，烹調餐具、微波爐等應有盡有，住宿客能自行料理三餐，適合家族或是三五好友一起長期旅行的旅客住宿。

「箱根YUTOWA」飯店大樓東樓館內的閱讀書籍區(Library Lounge)，盡情閱讀架上近700本書籍，在西樓的中庭休憩區「Nakaniwa」則可以一邊看著營火，一邊泡著足湯，暢談旅程的趣事，好不自在。
小田原城內新設的「NINJA館」，位於「漁港驛站 TOTOCO小田原」3樓的海景餐廳提供海鮮吃到飽的服務，絕對能滿足你挑剔的味蕾。

（圖／橫濱八號碼頭洲際酒店(Intercontinental Yokohama Pier8)提供）

因漫畫《灌籃高手》而吸引大批觀光客前往朝聖的「鎌倉高校前」平交道。「Breath Hotel」鄰近新江之島水族館，距離江之島也僅是徒步數分的距離，地理位置佳，在2018年榮獲日本旅遊預約網站「Jalan」的「最佳住宿體驗大賞」第一名，入住的旅客住宿期間每天可以從沐浴備品中選擇一個品牌來使用，也能領取沐浴鹽等備品，早晚餐可直接在客房內享用，十分方便。

退房後，若想在江之島享受悠閒的午餐時光，不妨前往去年6月剛開幕的咖啡餐廳「Pistachonik」用餐。這裡是以開心果為主題的咖啡餐廳，針對講究時髦的女性推出種類豐富的餐點，加上由專業的空間設計師打造的店面，日本網紅界之間早就掀起一陣旋風，喜歡新鮮流行事物的人更是不能錯過。

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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