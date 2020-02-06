64歲兒感染！90歲母親醫院「獨自守護5天」等到床位…留手寫信：要活下來

▲64歲兒子感染，90歲老母親留下手寫信。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

64歲的兒子確診感染新型冠狀病毒，90歲老母親在發熱門診留觀病房獨自照顧5天，終於等來隔離病房的床位。兒子住進病房後，母親回家前，找護士要來紙筆，給兒子寫下鼓勵字條，「要挺住，要堅強，戰勝病魔！」近日，武漢協和醫院西院林鳴醫生分享的故事，感動了全網。

2月3日，林鳴醫生通過微博講述了這段經歷。3日凌晨2時，一位老奶奶獨自找林醫生檢查，見老人沒有家人陪同，林醫生問起老人。老人說，「自己的兒子確診，住進了隔離病房，其他人怕傳染，她已經90歲，無所畏懼。」

後來，老人找到護士借了紙和筆，給兒子留下手寫信，並麻煩護士轉交給兒子500元人民幣（約新台幣2143元），讓他托人買生活用品。

林鳴醫生微博上配發的圖片上，老人滿頭白髮，戴著口罩，正在手寫書信。信中寫道，「兒子，要挺住，要堅強，戰勝病魔，要配合醫生治療，呼吸器不舒服，要忍一忍以便咳……。」

▲她叮囑兒子要活下去。（圖／翻攝自微博）

據《楚天都市報》報導，這幾天，顧姓市民多次在醫院遇到過這位老人，她的母親確診，與老人的兒子同住在隔離病房。

顧女說，在發熱門診的5天，老人總坐在留觀病房的病床前，緊緊握著兒子的手，2天前，老人排在自己前面找醫生開藥，跟醫生哭訴自己的遭遇。隨後，她安慰老人，要堅持，要加油。

後來，顧女經過細問，才知道正在搶救的是老人64歲的兒子。老人透露，兒媳和孫子一家都在國外；嫁到外地的女兒回武漢過節，被困在家，「怕女兒感染，我一把年紀，也不怕什麼。」

為了照顧兒子，這幾天，老人都在醫院，餓了就吃泡麵，困了就在病床前眯一會。在兒子的病床前，放著痰盂、整箱泡面、散裝雞蛋等。

▲老人在醫院守護5天。（圖／翻攝自微博）

為母則剛，90歲的母親為了兒子一直在堅持努力，讓顧女感動不已。醫生護士也很同情老人，向她承諾一旦有了病床，一定把她兒子轉進去。

2日晚，終於有了好消息，老人的兒子和顧女的母親一起住進隔離病房。顧女和老人則分別排隊去做了CT，一直等到凌晨檢查結果出來，兩人確定沒有感染。

不過一查完，老人又馬上去隔離病房門口，雖然進不去，看不到兒子，她還是守著，不時請護士給她兒子傳話，要兒子堅強，期間，她給兒子寫下了這張感人至深的留言。

消息傳開，網友們紛紛深受感動，「不是90多歲無所畏懼，是母愛偉大」、「看哭了，老奶奶要平安啊，您一家人一定能度過難關」、「可憐天下父母心」、「不敢想、不敢看、也無法想像武漢人民現在在經歷著什麼，希望一切趕快過去」。