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居家防範武漢肺炎「最重手」　大陸專家：不洗手，就可能吃了别人的屎！

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▲四川省人民醫院健康管理中心主任劉玉萍。（圖／翻攝自四川電視台）

▲四川省人民醫院健康管理中心主任劉玉萍。（圖／翻攝自四川電視台）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎的傳播途徑主要經由呼吸道飛沫和接觸傳播，但也被發現可能經消化道、糞口傳播，甚至母體垂直感染。大陸一名專家4日在介紹新型冠狀病毒時，解釋何謂「糞口傳播」，直說「不洗手，就可能吃了别人的屎」。

根據「觀察者網」報導，大陸省衛生健康委4日在成都召開「新型冠状病毒肺炎疫情防控工作」記者會。四川省人民醫院健康管理中心主任劉玉萍表示，有報導說在大便中發現了新冠病毒，這就提供了病毒的另一種傳播途徑「糞口傳播」，「什麼叫糞口傳播？就是你吃了別人的屎，這個很簡單，就是因為這個手」。

▲▼馬桶、馬桶蓋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲沖水建議蓋上馬桶蓋。（圖／記者陳俊宏攝）

劉玉萍也指出，在家庭裡阻止「糞口傳播」最有效的途徑就是住意手部衛生，除了飯前便後要洗手，另外摘掉口罩前後、接觸寵物前後都要用流水洗手。除了洗手，還要洗臉、洗鼻腔；要保持家裡的通風換氣；另外對於手經常接觸的鍵盤等物品要注意清潔；不建議生食食物。

另外劉玉萍也建議，吃動平衡，保持良好的心態。疫情期間，儘量吃一些比較豐富多樣的食物，多吃魚、肉、蛋、豆類來補充蛋白質，多吃堅果，多吃蔬菜和水果，要適當的多喝水，每天至少不低於1500毫升，另外也要提醒愛美的女性，疫情期間要增強免疫力，不建議過度減肥。

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