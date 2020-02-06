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陣陣「白煙」瀰漫武漢全市　城管委員會出動霧炮車大消毒

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▲▼霧炮車。（圖／路透）

▲霧炮車。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢市城市管理委員會在3日展開全市消毒作業，將針對醫院、市場、社區、公共廁所和車站等地，每日的消毒面積達到170多萬平方公尺，力求能最大限度地阻止病毒的孳生與蔓延，同時為了保護第一線作業人員的安全，也發放了口罩、防護服、消毒藥劑和洗手乳等醫療物資，避免意外感染。

根據《新華社》報導，在這些消毒地點當中，城市管理委員將著重在醫療場所與市場，每日會對全市的240多家醫療機構、30多個集中隔離場所和260多家的貿易市場展開消毒和清潔作業。

各區域的管部門也利用了消毒霧炮車、灑水車加上人力配合，沿街進行殺菌消毒作業，並加強垃圾處理場、公共廁所這些地方外曝的垃圾、嘔吐物和汙染物，每日的消毒面積達到500多萬平方公尺。

根據《人民網》報導，霧炮車是將水加壓，藉由遠程霧化噴灑機將常態水霧化，再將霧態水送至噴頭噴灑，最後透過強風導流裝置將水霧噴設置特定距離，形成霧化噴灑。

武漢肺炎疫情持續升溫中，截至5日24時為止，大陸新增3694例、73死，累計共28,018例、死亡病例563例。

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