大陸返台「故意說沒帶健保卡要自費看診」　一招秒現形！名醫：別害人害己

▲施景中表示，新聞說台灣有些從疫區回來的人，為了規避旅遊史被健保卡自動帶出的，會故意說沒帶健保卡，要用自費看診。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

為防堵武漢肺炎疫情延燒，健保署設置系統，讓從中國大陸返台的民眾於就醫時「一插健保卡」，立即跳出視窗提醒有大陸旅遊史。不過，傳出有國人故意說沒帶健保卡，要用自費看診，也讓台大婦產科名醫施景中直呼，「隱匿接觸史不會讓你不生病或病更快好，請不要害人害己。」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，民眾應據實告知旅遊史，才是真正保護自己、家人與社會，才是利人利己。

健保署長李伯璋4日表示，健保署已掌握33萬從中國大陸返台的台灣民眾，並設置系統進行健保卡勾稽，民眾就醫時只要一插健保卡，就會主動跳出視窗提醒。若有人為規避稽查而改採「自費就醫」，也已規劃新系統，只要輸入「身分證字號」，即可知道是否有武漢旅遊史，最快將在2天內上路。

請繼續往下閱讀...

▼插入健保卡實測，畫面中果然秒跳出「有大陸旅遊史」提醒。（圖／吳昌騰醫師授權提供）

施景中5日在臉書發文說，新聞說台灣有些從疫區回來的人，為了規避旅遊史被健保卡自動帶出的，會故意說沒帶健保卡，要用自費看診。

施景中指出，現在健保署已完成建置，輸入身分證號就可帶出來，「這些人不知道是怎麼想的，隱匿接觸史不會讓你不生病或病更快好，請不要害人害己。」

陳時中也提醒，民眾應據實告知旅遊史，才是真正保護自己、家人與社會，才是利人利己。他表示，隱匿旅遊史可能讓情況延續，接觸者變多反而害人害己，旅遊史據實通報，才能讓醫師做正確判斷，「這個觀念一定要建立。」