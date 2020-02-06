武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝　網：速度如坐直升機

▲王延軼是北大高材生，1981年出生、2004年畢業於北京大學生命科學院，並取得美國科羅拉多大學醫學院碩士學位。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，中國科學院武漢病毒研究所及其「P4實驗室」成了各界關注焦點，因被多方質疑病毒是從P4實驗室外洩。其中「80後」、39歲所長王延軼更被網友熱議，甚至認為她是靠丈夫舒紅兵才上位。網傳北京大學生命科學前院長饒毅致信舒，稱最好的解決辦法是王提出辭職，以免耽誤中國科學院。

最近一篇「扒一扒武漢病毒所所長的成功史」在大陸網友之間瘋傳，舒紅兵和王延軼夫妻的關係引發討論，文中稱王「這升官速度跟坐了直升機一樣。」

公開資料顯示，王延軼是北大高材生，1981年出生、2004年畢業於北京大學生命科學院，並取得美國科羅拉多大學醫學院碩士學位，回大陸後進入武漢大學生命科學院任教，並在工作期間獲得武大博士。

據媒體報導，武漢病毒所所長的行政級別為正廳級，和地級市委書記、市長平級，而王延軼從基層研究員，到擔任該所長僅用了6年時間。王的丈夫是武漢大學副校長舒紅兵，他2011年曾當選為中國科學院院士。

▲▼王延軼被質疑是靠丈夫舒紅兵才當上武漢病毒研究所所長。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」、百度百科）



2010年11月，王延軼剛取得博士學位5個月，直接晉升武漢大學生命醫學院副教授，此時，生命醫學院院長是舒紅兵；2012年，王任中科院武漢病毒所分子免疫學學科組研究員、學科組長，此時，舒紅兵是中科院院士。

2014年11月，王延軼被評為中國傑出青年，此時，舒紅兵是武漢大學副校長、中國政協委員；2018年12月，王在升遷為武漢病毒所所長後，又被錄用為武漢市第13屆政協委員會委員，此時，舒紅兵為中國政協常委（副部級）。

近日，網傳北大生命科學學院前院長饒毅致信舒紅兵，稱最好的解決辦法是王延軼提出辭職，以免耽誤中國科學院；網傳的信中，他稱王不適合領導武漢病毒所有三點原因，分別是專業不符、水平比較差、年資太低。

▼武漢P4實驗室。（圖／資料照／CFP）

據公開資料，武漢病毒研究所座落於武漢市，始建於1956年，是專業從事病毒學基礎研究及相關技術創新的綜合性研究機構。武漢病毒所的使命定位是針對人口健康、農業可持續發展和國家與公共安全的戰略需求，依託高等級生物安全實驗室團簇平台，重點開展病毒學、農業與環境微生物學及新興生物技術等方面的基礎和應用基礎研究。

國際上根據傳染病的傳染性和危害性，將生物安全實驗室分為P1、P2、P3、P4四個生物安全等級，其中P4實驗室是專用於烈性傳染病研究與利用的大型裝置，是人類迄今為止能建造的生物安全防護等級最高的實驗室，可有效阻止傳染性病原體釋放到環境中。同時為研究人員提供安全保證，因此「伊波拉」等最危險病原體，只能在P4實驗室進行研究。

武漢P4實驗室是「中法新發傳染病防治合作項目」重要內容之一，也是大陸投資建設的大科學工程裝置之一，具有三大功能定位：大陸突發急性傳染病防控科學研究基地、烈性病原的保藏中心和世界衛生組織烈性傳染病參考實驗室、大陸生物安全實驗室平台體系中的重要區域中心。