出生30小時染武漢肺炎！市委副書記「很自責」：病人沒有得到好救治

▲剛出生30小時嬰兒感染武漢肺炎。（圖／翻攝中新社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情日益蔓延，4日更爆出武漢兒童醫院有2名新生兒確診，其中最小的才剛出生30小時，被專家認為可能存在母嬰垂直感染途徑造成。對此，武漢市人大常委會主任、市委副書記胡立山5日指出，「我們有些工作做得確實不夠好，還是很內疚，還是很自責。」

綜合陸媒報導，該新生兒2日出生，母親確診是新冠病毒肺炎感染者。為避開羊水等因素感染，嬰兒出生30小時後立刻進行新冠核酸的檢測，結果顯示陽姓（感染），嬰兒也被從一般醫院轉至新冠病毒感染的肺炎患兒定點救治醫院的武漢兒童醫院。

武漢兒童醫院表示，該名新生兒目前生命跡象穩定，沒有出現咳嗽、發燒等症狀，但有呼吸急促症狀，且胸片有肺部感染的情況，肝功能些微異常，將對其進行嚴密的觀察。醫師曾凌空對此指出，新生兒感染的情況，可以提示新冠病毒的感染途徑可能增加了母嬰垂直感染，需要高度重視。

然而，湖北省5日的肺炎疫情防控工作例行新聞發布會上，胡立山就表示，截至2月4日24點，武漢市共有132個集中隔離點，12571張床位，集中隔離各類人員5425人。「病床供需矛盾比較突出。目前定點醫院有28家，共有8254張病床，住在醫院裡面有8182個人。」

「我們自己感覺很揪心，很痛苦，有已經確診還有很多疑似病人沒有得到很好的救治。確診或疑似病人沒有在指定醫院得到很好救治，這是存在的」，胡立山指出，「我們有些工作做得確實不夠好，還是很內疚，還是很自責。」

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