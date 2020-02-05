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武漢返台包機安插大陸人？　台商會長：陸配跟著小孩回來

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▲▼武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

▲滯留武漢的台灣人3日上車準備前往天河機場。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

首批滯留武漢台商包機247人中，一人確診新冠肺炎，更傳出有數十位非台灣籍人士帶家人回來，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文也被控出手介入，對此，他於5日下午受訪回應稱，那些是陸籍配偶陪小孩回來，「這些小孩都是台灣人。」他還說，返台人員中有8到9成，都是領有台灣護照的，有人還因拿居留證，被擋下無法回來。

2月3日首批包機回台後，傳出5日將有第二批包機抵達台灣，但因兩岸協商未果改期，還傳出實際上第一批有3人未在起飛前掌握名單，並爆出一人確診。

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐正文受訪，視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，徐正文在下午召開記者會時，首先澄清自己只是發動民間力量，提供「建議名單」給台辦、海基會，但不能決定誰上飛機。他也承認，首批返台名單中，台籍人數佔8到9成，有十多位非台灣籍的是「取得身分的大陸配偶，他們的小孩都是台灣人，不能不讓她回來。」

他更感嘆，「回家之路真的好難」，希望外界不要再穿小鞋。徐正文也澄清，自己成立後援會，是因為29日武漢台協有消息傳出，包機談判結束，國台辦也發文說，會對台灣人提供妥善照顧，導致很多家長擔心小孩不能回來就學，還有很多慢性病友藥吃完了，「當然要幫他們回來，這些人都是台灣人。」

對於首批人員出現確診案例和身體不適，徐正文表示，沒有人想要害人，相信大陸也不會故意放病例回來，但因為當前兩岸關係的微妙性質，發生爭議「我們也很無奈。」

徐正文還曝光最先統計的503人名單，表示台灣方面溝通的對口是海基會，後來上機有一些是台辦的名單，但相信起飛之前，陸委會會有這200多人的名單。至於內部分類是否為老弱婦孺，他也無法完全掌握。

外界質疑有白血病患者和重病小孩無法趕上包機，徐正文回應，第一批包機時間很緊迫，可能是優先以武漢市當地的為主，因為湖北省範圍廣大，就算是武漢市面積也不小，就他了解，很多人因為趕不上，被安排在第二梯次。

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