13點揭兩岸三黨抗疫智慧！沈富雄：國民黨這次得分最多

▲首批滯留武漢的247名台灣民眾3日深夜抵達台灣。（圖／記者李毓康攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

在大陸祭出一波波封城之後，滯留在武漢的台商3日撤回第一批。前民進黨立委沈富雄今（5）日在臉書表示，碰到如此生命交關的緊迫事件，藍、紅、綠三方均發揮高度的政治智慧。他並以13點分析，兩岸三黨對於抗疫所展現的政治智慧，「國民黨初逢大敗，這次得分最多」。

沈富雄以「武漢撤『人』，兩岸三黨的政治智慧」為題表示，滯留武漢的台胞，繼首批247人順利返台後，還有900人左右可望如期分批起程。這次碰到如此生命交關的緊迫事件，藍、紅、綠三方均發揮高度的政治智慧，其中奧妙分析如下。

大陸共產黨：

(1)再不讓台人回台就說不過去了，這一點北京也知道不能失分。

(2)不能有「撤僑」的樣貌。

(3)以春節增加班機返台的模式進行。

(4)中央國台辦不介入，（它不點頭，誰敢？），完全由地方台辦主導。

(5)冷眼靜看蔡政府的反應，一不順眼，隨時可叫停。

國民黨：

(1)從中用力頗深，有外傳所謂「七人小組」。

(2)不能給國人這個印象：能幫上忙是因為過去「親中」累積的業績。

(3)不出聲、不居功。

(4)輕輕呼喚蔡政府稍作表態。

民進黨：

(1)官方機構使不上力，也約束自己少講話。

(2)開始時拚命宣稱對方「已讀不回」，現在已經不說了。

(3)蔡英文於昨日表示肯定與謝意。

(4)吳昭燮就越南、義大利、孟加拉等國阻斷我機入境一事，大罵WHO、小罵北京。北京沒有從速與三國疏通解決，坐失得分機會。

最後沈富雄下結論表示，兩岸關係極其為妙，三方每逢一事都不想吃虧，「國民黨初逢大敗，這次得分最多」。在文末他還解釋，標題用「人」，因為紅稱「胞」、綠稱「僑」，人是中性。