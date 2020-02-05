百貨架上全空！連噴瓶都缺貨　她崩潰：這是週年慶嗎？

▲生活百貨架上物品全空。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者郭卉寧／綜合報導

為了防範武漢肺炎病毒的侵襲，不少民眾瘋狂搶購口罩和酒精等防疫備品，但近期又傳出有物品也面臨缺貨危機！一名女網友抱怨，日前到生活百貨時，發現貨架上一片空蕩蕩，連噴霧瓶都被一掃而空，讓她忍不住傻眼，其他網友見狀也直呼：「到底是多怕」、「跟風真的蠻誇張」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，只見百貨內擺放噴霧瓶的貨架上，幾乎空無一物，僅有零星幾個小間隔放有產品，如此誇張的景象，讓她頓時感到萬分無奈，「口罩、酒精缺貨就算了！連噴瓶也幾乎一掃而空，是週年慶嗎？有沒有這麼誇張啊！」

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▲▼網友抱怨，生活百貨連噴瓶都缺貨。（圖／翻攝自爆怨公社）



看見武漢肺炎所引起的搶購潮，原PO也呼籲其他人，面對疫情不用過度恐慌，「口罩跟酒精也一樣夠用就好！留一些給其他更重要的人好嗎？」

貼文曝光後，不少網友也被誇張的畫面嚇壞，直呼：「台灣人不意外」、「唯恐天下的人類」、「跟當年衛生紙之亂一樣…一堆生怕買不到的拼命買」、「昨天連寶雅、一般大賣場也都買不到」、「誇張到爆，我問了好幾家廠商都說是被掃光的，接下來補的貨都會調漲價格」。

▲有網友表示，寶雅的噴瓶也缺貨。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，有網友透露，家人在生活百貨工作，證實近日噴霧瓶及噴嘴大缺貨，「噴瓶跟噴嘴真的缺貨，我姐在小北上班，她表示真的買不到，然後剛到貨的75％酒精30瓶左右吧，50分鐘就賣完了」；也有人指出，由於數量有限，建議可以先詢問店家是否還有存貨，「現在數量有限，可以去櫃檯問問，我在結帳時無意間看到，被放在櫃台內側，問店員有賣嗎，被告知只能買一個」。