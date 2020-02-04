絕大多數是輕症！　患者「平均住院9天」能出院...陸衛健委：治療效果不錯

▲大陸國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝。（圖／翻攝自新華視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎確診病例突破2萬，據大陸國家衛健委今（4）日消息，目前治癒率的計算還沒有明確的公式，但除了湖北外，出院患者的平均住院日是9天多，其中最短時間是海南省5天，最長是廣東省12.75天，至於湖北則是20天，「從平均住院日來講，很多患者住院後不用很久就能很快出院，治療效果還是不錯的。」

▲除了湖北外，確診患者的平均住院日是9天多。（圖／新華社）

大陸國家衛生健康委今日下午召開新聞發佈會，醫政醫管局副局長焦雅輝表示，此次新型冠狀病毒感染的肺炎患者，「絕大多數可以說是輕症」，大家不要產生一些恐慌或者恐懼，「我們非常樂於看到當前疫情發展的形勢什麼時候能夠出現一個拐點，我們非常樂於看到這個拐點能夠早日到來。」

此外焦雅輝指出，截至2月3日24時，全國新型冠狀病毒感染的肺炎累計確診病例數是20438人，累計死亡425人，根據這個數位推算，確診病例的病死率是2.1%，死亡患者主要集中在湖北省，累計414人佔97%，病死率是3.1%。

她接著表示，疫情初期的時候是2.3%，可以說略有下降，對死亡病例分析發現，目前以男性為主，佔三分之二，女性佔三分之一，並且以高齡為主，80%以上都是60歲以上的老年人，75%以上是有一種基礎疾病以上的人，基礎疾病主要是心腦血管疾病、糖尿病、腫瘤等。

焦雅輝稱，高齡的、有基礎疾病的老年人，只要感染了肺炎，在臨床上就是一種高危因素，病死率本身也是很高的，「並不是因為感染了這次新型冠狀病毒感染的肺炎，其病死率才高。」

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）